Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев: «Космическая программа для Союзного государства - одна из самых успешных»

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко провели заседание Совета министров Союзного государства. Об итогах переговоров в прямом эфире телеканала Россия-24 рассказал Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По словам Дмитрия Мезенцева, на Совмине было рассмотрено около 15 вопросов, связанных с экономической и интеграционной повесткой Союзного государства. Главные вопросы - это торгово-экономическое взаимодействие Беларуси и России и исполнение исторических решений, которые были приняты 4 ноября 2021 года президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

- Тогда так называемые дорожные карты стали 28 союзными программами. Это определило принципиально новый, по сути дела, исторический этап взаимодействия Беларуси и России по десяткам направлений, с тем, чтобы интеграция экономик при сохранении суверенитета и независимости наших государств помогала нам быть сильнее, конкурентоспособнее, обеспечивая технологический суверенитет, - отметил Дмитрий Мезенцев.

8 из 28 программ уже полностью выполнены, причем с опережением.

Как отметил Дмитрий Мезенцев, на протяжении действия всего Союзного договора, с 2000 года, реализовано 82 программы на сумму более 60 млрд. российских рублей.

- Это серьезные направления в сфере обороны и безопасности, здравоохранения, микроэлектроники, транспорта, космоса. Мы будем расширять эту линейку, - сказал Мезенцев.

Отдельно от отметил социальные вопросы, а также безвизовый режим.

- Одно из важнейших достижений, когда российский паспорт и паспорт любого гражданина Беларуси имеет, что называется одинаковое хождение на территории наших стран. Вы можете получить работу, не сдавая никакой экзамен, обратиться за медицинской помощью, повышать квалификацию, поехать, куда вы только хотите, у вас нет ограничений в этом, у нас нет границ. Это важнейший фактор, особенно сегодня, - сказал Мезенцев. Он напомнил, что иностранцы, которые приезжают на территорию наших стран, могут перемещаться как гости Союзного государства.

На заседании Совмина также обсуждали сотрудничество в области космоса.

- Мы говорили о подготовке сторон к созданию спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли, определены этапы. Михаил Мишустин и Роман Головченко обратились к министрам финансов, обозначили, что мы, наверное, должны пойти на увеличение расходов союзного бюджета в сфере космоса. На протяжении более 12 лет космическая программа для Союзного государства - одна из самых успешных и самых приоритетных, - отметил Мезенцев.