«Аэрофлот» изучает возможность создания детского сада для детей сотрудников

Фото: www.aeroflot.ru

«Аэрофлот» задумался над созданием собственного детского сада. Руководство авиакомпания считает, что он позволит работающим родителям с маленькими детьми, которым непросто совмещать работу с воспитанием, гибко планировать личное и рабочее время.

Сейчас авиаперевозчиц только рассматривает такую возможность — компания запустила среди сотрудников опрос, по результатам которого решит, создавать корпоративный детсад на базе своего офиса или нет.

В настоящее время в «Аэрофлоте» работают почти 11 тыс. женщин — это 65% от общей численности сотрудников компании. Среди них 5 483 стюардесс, 60 пилотесс (в том числе семь командиров воздушных судов), 626 сотрудниц инженерно-технического персонала. Ещё 535 женщин работают на руководящих должностях. Многодетных матерей (с тремя и более детьми) в «Аэрофлоте» — 337.