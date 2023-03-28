Бобров выразил военнослужащим слова благодарности от министра обороны Фото: Министерство обороны РФ

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции врид начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил госнаграды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания.

Бобров выразил военнослужащим слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за их «мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга».

«Министром обороны подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению Министра обороны Российской Федерации награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды», - отметил генерал-лейтенант Бобров.

Отличившимся героям СВО было вручено 12 государственных наград, в том числе «Золотую звезду» получил подполковник Максим Шоломов. Другим военнослужащим были вручены семь орденов мужества, две медали «За отвагу», одна медаль Суворова и одна медаль Жукова.

В госпитале Вишневского 54 участникам спецоперации вручили документы на жилье Фото: Министерство обороны РФ

В работе с военнослужащими из зоны СВО приняли участие начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и начальник управления - заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев. Они ответили на вопросы, которые им задали.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры, либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - сообщил СМИ врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны России Артем Святненко.

Он уточнил, что документы на получение жилья сегодня были вручены 54 героям СВО.