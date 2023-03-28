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Общество28 марта 2023 10:08

В госпитале Вишневского 54 участникам спецоперации вручили документы на жилье

Участников СВО, прошедших профессиональную переподготовку, ждут на новых должностях
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Бобров выразил военнослужащим слова благодарности от министра обороны

Бобров выразил военнослужащим слова благодарности от министра обороны

Фото: Министерство обороны РФ

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции врид начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил госнаграды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания.

Бобров выразил военнослужащим слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за их «мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга».

«Министром обороны подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению Министра обороны Российской Федерации награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды», - отметил генерал-лейтенант Бобров.

Отличившимся героям СВО было вручено 12 государственных наград, в том числе «Золотую звезду» получил подполковник Максим Шоломов. Другим военнослужащим были вручены семь орденов мужества, две медали «За отвагу», одна медаль Суворова и одна медаль Жукова.

В госпитале Вишневского 54 участникам спецоперации вручили документы на жилье

В госпитале Вишневского 54 участникам спецоперации вручили документы на жилье

Фото: Министерство обороны РФ

В работе с военнослужащими из зоны СВО приняли участие начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и начальник управления - заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев. Они ответили на вопросы, которые им задали.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры, либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - сообщил СМИ врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны России Артем Святненко.

Он уточнил, что документы на получение жилья сегодня были вручены 54 героям СВО.

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