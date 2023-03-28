Минобороны России уничтожило первый умный американский реактивный снаряд «GLSDB»

За сутки наши воины более 468 наемников киевского режима, десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и автомобилей ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге данные по потерям в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском уничтожено 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 125, на Донецком до 240, на Южно-Донецком и Запорожском до 20, на Херсонском до 18.

В этих кровопролитных боях наши воины истребили более 468 наемников киевского режима, десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и автомобилей ВСУ.

Силами нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток в районе Давыдов Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах.

Генерал-лейтенант отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», 12 беспилотников, а также впервые управляемый реактивный снаряд «GLSDB».

Реактивный снаряд «GLSDB» это умная американская планирующая авиационная бомба GBU-39/В Small Diameter Bomb (SDB), которую американская корпорация Boeing и шведское оружейное подразделение компании Saab AB приспособли для запуска с земли из систем РСЗО HIMARS и M270 MLRS.

Бомба массой 130 кило стартует с земли, воздухе раскрывает крылья и планирует около 150 километров, а потом направляется точно в цель.

Напомним, реактивные снаряды «GLSDB» дальностью около 150 километров были включены США в новый пакет военной помощи Украине в феврале этого года. До этого ракеты такой дальности Киеву не поставлялись. Таким образом, Вашингтон нарушил свое обещание, не передавать киевскому режиму оружие, которое способно добить до Крыма.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

226 - вертолетов.

3612 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8433 - танка и других боевых бронированных машин.

1074 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4449 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9161 - единицу специальной военной автомобильной техники.