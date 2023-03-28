Можно и без повода: экспресс-доставка букетов доступна жителям Санкт-Петербурга

Доставка занимает от 10 минут, а сделать заказ можно в любой день. Помимо продуктов и товаров первой необходимости в Лавке теперь появились букеты — они станут частью постоянного ассортимента в Санкт-Петербурге. К цветам, как и прежде, можно добавить другие товары — продукты питания, горячие напитки и готовую еду.

Пока доставка букетов работает в 20% Лавок по Санкт-Петербургу. В будущем она появится по всему городу, где доступен сервис. В ассортименте шесть букетов: три сборных (с розами, ромашками и хризантемами), два из роз и один из гипсофилы.

Курьеры привозят букеты в специальных коробках. Так цветы не повреждаются при транспортировке, а за «питание» отвечает флористическая губка, которая сохраняет влагу. В дарксторах (так называются склады Лавки) букеты хранят отдельно от других товаров — в холодильниках со специальным температурным режимом.

Ранее доставка цветов стала доступна в Лавках по Москве. В столице чаще всего заказывают микс-букет из гипсофилы трех цветов, а также розы и хризантемы.