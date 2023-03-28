Треть россиян хотела бы вернуть Волгограду название Сталинград

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград временно отложен. Власти сообщили, что прежде чем устраивать референдум на эту тему, сначала всесторонне будет изучено общественное мнение. Фото: Shutterstock

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград временно отложен. Власти сообщили, что прежде чем устраивать референдум на эту тему, сначала всесторонне будет изучено общественное мнение. В связи с этим сайт KP.RU решил провести опрос среди своих читателей и узнать, стоит ли возвращать городу советское название.

Как оказалось, большинство россиян выступили против переименования. Так, 42% опрошенных заявили, что название Волгоград звучит более современно и понятно, дает представление о расположении города, поэтому возвращать историческое название смысла нет.

«Менять не нужно, Волгоград - тоже красивое название города на Волге, да и потом переименовывать не нужно будет, власть приходит и уходит, а город может жить почти вечно», - философствует участница опроса.

Еще 20% добавляют, что переименование – это лишняя бумажная работа. От названия города ничего не зависит, а вот сам процесс займет много времени и потребует много денег.

«Какая разница? От названия города что-то зависит? Дороги там лучше станут? А Сталина и без этого помнят и уважают!» - говорит респондент.

Однако каждый третий опрошенный все же считает, что городу-герою нужно вернуть прежнее название. Именно Сталинградская битва сделала город легендой, именно под этим названием он известен во всем мире, нужно помнить свою историю, почитать ее и сохранять такие важные названия, считают 31% россиян.

«Во всем мире знают именно Сталинград. Город заслужил именно это имя», - уверен участник опроса.

2% также добавили, что название Сталинград стоило бы вернуть в память вождю, из уважения к нему и Великой Победе.

Кроме того, участники опроса вспомнили и другие советские названия городов и добавили, что неплохо было бы задуматься и об их возвращении.

«Я бы еще Питер в Ленинград переименовала, красивое название было и легко произносится», - говорит участник исследования.

Оставшиеся 5% заявили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,5 тысячи человек.