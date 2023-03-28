3 главных способа экономии на такси: эксперты объяснили, как пассажиры могут ездить с выгодой

YouTube-сериал «Антология технологий» посвящен нейросетям, технологиям машинного обучения и алгоритмам Яндекс Такси. В первой серии рассказывают о ценообразовании. Создатели сервиса раскрывают формулу, по которой производится расчет стоимости маршрута.

На протяжении мини-сериала авторы излагают основную мысль: современный агрегатор балансирует между интересами водителей и пассажиров. Чаяния и проблемы друг друга стороны не всегда понимают. В сериале пассажиры и водители одинаково сетуют на цены: для первых поездки по одним и тем же маршрутам почему-то иногда дороже, а вторые периодически недовольны «низкими тарифами».

Разработчики сервиса показали и детально разобрали многокомпонентную формулу, переменные которой могут меняться ежесекундно. Перед поездкой пассажиры видят сумму, но не всегда знают о ее слагаемых. Зритель пройдет через все этапы, влияющие на чек: от тарифов и повышенного спроса до скидок, бонусов и технологий назначения.

Вторую серию посвятят безопасности. На роль голоса за кадром пригласили известных актрис — Ирину Горбачеву и Варвару Шмыкову. Они говорят со зрителем простым языком и делают рассказ доступнее и понятнее. В целом же «Антология безопасности», по задумке команды проекта, — разговор о том, как сервис балансирует в интересах всех: в вопросах цены, безопасности, комфорта.