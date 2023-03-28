Узнали 3 проверенных способа заказа такси с выгодой. И вот они

Новый YouTube-сериал «Антология технологий» расскажет о разных аспектах работы Яндекс Такси. Первую серию сервис посвятил теме, одинаково остро волнующей пассажиров и водителей, — ценообразованию. Выпуск уже доступен для просмотра.

Создавая сериал, команда проекта хотела показать стороны сервиса, которые скрыты от глаз рядового пользователя или водителя. Например, подробно разбирается формула, на основе которой рассчитывается стоимость поездки. Вопреки заблуждению, что влияют только расстояние, время в пути и спрос в моменте, в формировании «ценника» участвуют еще с десяток факторов. О том, как все устроено, рассказывают разработчики агрегатора.

В сериале затрагиваются сложные технические темы (например, нейросети, машинное обучение и функционирование алгоритмов), создатели цикла пригласили стать закадровыми голосами актрис Ирину Горбачеву и Варвару Шмыкову. Они говорят со зрителем легким языком и делают рассказ доступнее и понятнее.

Во второй серии расскажут о технологиях безопасности поездок. Чтобы подавляющее большинство маршрутов проходили благополучно для водителя и пассажиров, Яндекс Такси постоянно совершенствует сервис.

Создатели мини-сериала говорят: одной из целей съемок был рассказ, как агрегатор в роли «канатоходца» работает между двумя сторонами — таксистами и пассажирами. Стороны часто не задумываются о проблемах и заботах друг друга, не понимают нюансов поездки с «противоположного ракурса». Поэтому задача проекта — еще и поговорить со зрителем о балансе в интересах всех.