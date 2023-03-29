Анекдоты: Мальвина не раз пыталась бросить Буратино, но Артемон приносил его обратно

- Сударыня, давеча купил у Гоголя второй том «Мертвых душ»!

- Сударь, помилуйте, он же паленый!

* * *

- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!

- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!

* * *

«ПОБЕГИ» - это был быстрый тест на то, кто вы: садовник или тюремщик?

* * *

Из индийского фильма.

- Я должна тебе сказать правду. Папа, я не твоя дочь!

- Как?!

- Тебя подменили, когда ты забирал меня из роддома!

* * *

- Опишите свою жизнь в трех словах.

- Можно в двух?

- Давайте.

- Почему я?!

* * *

Получила зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки... Думаю, ржал.

* * *

- Мама, а ты раньше любила сериалы?

- Да ты что, Изаура, конечно, нет!

* * *

Мой дед говорил: «Если одна дверь закрывается, то другая обязательно откроется». Он был очень мудрым, но при этом делал паршивые шкафы.

* * *

- Ты кем работаешь?

- Я нутрициолог.

- Нутрий разводишь, что ли?

- Дурачок, даю людям советы по правильному питанию.

- А, значит, людей разводишь.

* * *

Примета! Если во время спектакля на стене висит ружье, то в конце оно должно выстрелить, а если еще и лыжи, то спектакль про биатлон.

* * *

Прибиралась в наушниках…

Полдома убрала с выключенным пылесосом.

* * *

В аптеке.

- Скажите, у вас есть это... как его... ацетилсалициловая кислота?

- Аспирин, что ли?

- Во! Точно! Никак не могу запомнить название.

* * *

Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.

* * *

Российские товаропроизводители терпят колоссальные убытки оттого, что вынуждены оплачивать труд людей, приходящих каждое утро на работу.

Этот анахронизм серьезно тормозит развитие российского производства.

* * *

Самый распространенный вопрос в России:

- А что, так можно было?!

* * *

Маленький крокодильчик спрашивает:

- Папа, а у меня когда-нибудь будет много денег?

- Будет, сынок.

- Папа, а когда?

- Когда станешь кошельком.

* * *

Два мужика:

- Мне жена на мобильник какую-то фигню скинула, и он перестал работать...

- Вирус, что ли?

- Не-а, утюг...

* * *

Где-то в Питере.

- Дорогой, наш сын стал часто употреблять слово «отнюдь». Где он мог его подцепить?

- На улице!