Анекдоты: Мальвина не раз пыталась бросить Буратино, но Артемон приносил его обратно

- Сударыня, давеча купил у Гоголя второй том «Мертвых душ»!
- Сударь, помилуйте, он же паленый!
* * *
- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!
- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!
* * *
«ПОБЕГИ» - это был быстрый тест на то, кто вы: садовник или тюремщик?
* * *
Из индийского фильма.
- Я должна тебе сказать правду. Папа, я не твоя дочь!
- Как?!
- Тебя подменили, когда ты забирал меня из роддома!
* * *
- Опишите свою жизнь в трех словах.
- Можно в двух?
- Давайте.
- Почему я?!
* * *
Получила зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки... Думаю, ржал.
* * *
- Мама, а ты раньше любила сериалы?
- Да ты что, Изаура, конечно, нет!
* * *
Мой дед говорил: «Если одна дверь закрывается, то другая обязательно откроется». Он был очень мудрым, но при этом делал паршивые шкафы.
* * *
- Ты кем работаешь?
- Я нутрициолог.
- Нутрий разводишь, что ли?
- Дурачок, даю людям советы по правильному питанию.
- А, значит, людей разводишь.
* * *
Примета! Если во время спектакля на стене висит ружье, то в конце оно должно выстрелить, а если еще и лыжи, то спектакль про биатлон.
* * *
Прибиралась в наушниках…
Полдома убрала с выключенным пылесосом.
* * *
В аптеке.
- Скажите, у вас есть это... как его... ацетилсалициловая кислота?
- Аспирин, что ли?
- Во! Точно! Никак не могу запомнить название.
* * *
Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.
* * *
Российские товаропроизводители терпят колоссальные убытки оттого, что вынуждены оплачивать труд людей, приходящих каждое утро на работу.
Этот анахронизм серьезно тормозит развитие российского производства.
* * *
Самый распространенный вопрос в России:
- А что, так можно было?!
* * *
Маленький крокодильчик спрашивает:
- Папа, а у меня когда-нибудь будет много денег?
- Будет, сынок.
- Папа, а когда?
- Когда станешь кошельком.
* * *
Два мужика:
- Мне жена на мобильник какую-то фигню скинула, и он перестал работать...
- Вирус, что ли?
- Не-а, утюг...
* * *
Где-то в Питере.
- Дорогой, наш сын стал часто употреблять слово «отнюдь». Где он мог его подцепить?
- На улице!