За границей стало в 5 раз больше абонентов билайна, пользующихся VoWiFi

Жители Москвы активно подключают данную услугу, так как она позволяет экономить и всегда оставаться на связи Фото: Shutterstock

Москвичи, выезжающие по делам или в отпуск в зарубежные страны, активно пользуются услугой VoWiFi. Напомним, эта технология позволяет принимать и совершать звонки на телефоне с помощью Wi-Fi.

- Только в начале 2023 года число активных абонентов, пользующихся данной услугой за границей, увеличилось в 5 раз, а продолжительность разговоров — более чем в 6 раз в сравнении с годом ранее, - сообщили в пресс-службе билайна.

Такой рост оператор связывает с тем, что одно из ключевых преимуществ технологии VoWiFi — это возможность пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки из России или зарубежных стран по домашнему тарифу. Таким образом клиенты билайна, находясь вдали от дома, могут звонить близким без дополнительных переплат за роуминг.

Также данная услуга выручает в помещениях, где плохо ловит связь. Порой с такой проблемой сталкиваются пользователи на последних этажах высоток, а также в магазинах, кафе, салонах, банках и различных учреждениях, офисы которых находятся в подвальных помещениях. В таких местах абоненты не только всегда будут на связи, но даже смогут принять всплывающие уведомления, если, к примеру, нужно подтвердить покупку.

Услуга VoWiFi предоставляется бесплатно, плата за подключение тоже отсутствует. Звонки тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Для активации услуги в настройках телефона нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi. По данным оператора, данную технологию поддерживают более 360 моделей телефонов. Если СИМ-карта была куплена до 2016 года, ее стоит заменить.

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