Эксперт о доступе силовиков к информации о поездках на такси: «Такова мировая практика»

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СМИ обратили внимание на проект постановления Правительства, который был опубликован на Федеральном портале нормативно правовых актов. В документе указано, что ФСБ сможет получить доступ к данным геолокации такси и информации о средствах платежа пассажиров. Для этого сервисы заказа такси должны предоставить спецслужбам перманентный доступ к базам данных, в которых хранят информацию о заказах.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин выразил удивление сутью инфоповода — о подготовке такого проекта постановления говорили давно и неоднократно. Положения из документа ранее публиковались в СМИ. Планируется, что нормативно-правовой акт заработает с 1 сентября. Эксперт объяснил, что эти предложения вряд ли можно считать существенным расширением полномочий силовых структур.

— Правоохранительные органы в России и сейчас имеют возможность запросить у компаний информацию, которая необходима для проведения оперативно-розыскных действий. В том числе могут обратиться к организаторам распространения информации (сюда относятся мессенджеры, почтовые службы, различные агрегаторы — прим.ред.). Однако раньше это делали по конкретному запросу, — объяснил Шапарин.

Вице-президент «НАС» пояснил, что бизнес не может игнорировать требования законодательства. А практика взаимодействия силовых структур и разных компаний, в том числе таксопарков, существует по всему миру.

— Тот же Uber предоставляет по запросу данные спецслужбам в США и Европе. Ведь таково требование местных законов. Компании вынуждены следовать всем нормативно-правовым актам, в том числе в части хранения данных. Что касается нашего проекта постановления Правительства, оно распространяется только на работу агрегаторов такси исключительно в России, только на поездки по стране, — добавил спикер.