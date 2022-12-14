Такие шевроны используют в подразделениях 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На картинке - глава российского МИДа Сергей Лавров. Что ж, все верно: кто-то ведет переговоры языком дипломатии, а кто-то - языком оружия.

Нашивки на военной форме - не только знак принадлежности к конкретному роду войск или подразделению. Шевроны (конечно, неуставные) - это в условиях СВО еще и отношение бойцов к своим задачам и к врагу, отражение их мироощущения.

Фото: Александр КОЦ

Наш противник широко и с тупой серьезностью использует символику германского вермахта и частей СС времен Второй мировой, подчеркивая свою нацистскую сущность. А российские ребята, напротив, демонстрируют чувство юмора, иногда черного, и самоиронию.

Кого наши воины считают драконами, легко догадаться. Фото: СОЦСЕТИ

Дополнительное напоминание: каждый должен уметь действовать и в группе, и самостоятельно. Фото: СОЦСЕТИ

Вообще-то вид и место нахождения штатных шевронов регламентированы приказом министра обороны РФ № 300 от 22 июня 2015 года. И такие шутливые нашивки в перечень не входят. Но в зоне СВО командиры нередко закрывают на это глаза. Видимо, считают: хорошо все, что поднимает боевой дух.

Шутливая, но правдивая фраза: сохранить жизнь во многих случаях помогает спокойствие. Фото: СОЦСЕТИ

Под сокращением ПК имеется в виду не персональный компьютер, а пулемет (автомат) Калашникова. Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Сегодня шевроны делают практически в каждом городе-миллионнике страны. Только в Москве - около 140 фирм выполнят заказ за 2 - 7 дней (могут даже за сутки). Цена - от 52 рублей (простейший вариант) до 445 рублей (с полной прошивкой нитками и на липучке).

Умельцы часто обыгрывают символы спецоперации - буквы Z и V. Фото: СОЦСЕТИ

Ироничный ответ тем, кто считает Россию империей зла. Фото: СОЦСЕТИ

Для участников спецоперации риск становится рутиной.

Это штурман капитана Флинта, пират Билли Бонс из мультипликационной версии «Острова сокровищ». Фраза показывает, что терять носителю такой нашивки нечего... Фото: СОЦСЕТИ

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