Он побывал за гранью смерти: Утопающий боролся за жизнь 15 часов и победил

Джеймс Граймс выпал с круизного лайнера. Фото: © ABC News

Семейный круиз

Для 28-летнего американца Джеймса Граймса круиз из Нового Орлеана в мексиканский Косумель был первым в жизни. На роскошный корабль он поднялся вместе с 18 своими родственниками: несколько поколений Граймсов решили провести неделю вместе, после того как из-за коронавируса не встречались несколько лет.

Увы, Джеймсу так и не удалось побывать в Мексике: мужчина упал за борт, когда корабль шел по водам Мексиканского залива. Бедолага провел в открытом океане более 15 часов!

Джеймс пропал в первый же вечер. После ужина он отправился в бар вместе с одной из сестер. Веселье продолжалось, и ближе к полуночи Джеймс сказал, что отлучится в туалет. Но в бар он так и не вернулся. Все решили, что перебравший спиртного парень отправился спать в каюту.

Хватились его только на следующий день. Все это время Джеймс отчаянно пытался выжить в открытом океане.

Карта. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жевал бамбук

Но как парень оказался за бортом? Джеймс уверяет, что не помнит.

- В какой-то момент я очнулся в кромешной темноте. Понял, что я в открытом океане и рядом никакого корабля! - живописует он. - Моим главным страхом был страх утонуть. Но я хотел снова увидеть свою семью и просто не желал мириться с тем, что это станет концом моей жизни.

Держаться на воде американцу помогал невесть откуда взявшийся в море бамбуковый ствол. Его же он иногда жевал. Так себе еда, но бамбук помогал парню избавиться от ужасного вкуса соленой воды во рту.

В какой-то момент что-то тупо ударило беднягу в ноги: Граймс решил, что его окружили акулы, и мысленно попрощался с жизнью. Но подводное существо, кем бы оно ни было, оставило человека в покое.

В интервью телевизионщикам Джеймс заявил, что его спас оптимизм. Парень повторял себе снова и снова: «Падение за борт не убило меня, акулы меня не съели, значит, я буду жить!»

Корабль, на котором плыл Джеймс, - настоящий плавучий дом. Фото: Mason Piscitelli/Wikimedia Commons

Голый и замерзший

И действительно, проведя в воде ночь и большую часть следующего дня, Джеймс увидел огни большого танкера. И почувствовал, как теперь понимает, последний прилив энергии. Приближаясь к огромному судну, он также заметил кружащие над ним вертолеты спасателей.

Парень снял футболку и трусы, попытался размахивать ими над головой, но никак не попадал в лучи прожекторов. Вертолеты трижды сделали круг, прежде чем пилоты увидели человека в воде.

Джеймс почти потерял сознание, когда яркий свет наконец ударил в глаза. Успел прошептать спустившемуся по тросу спасателю, что находится в воде совсем голым. Мужчина был совершенно истощен, страдал от голода и переохлаждения (температура воды в ночные часы опускалась до 21 градуса по Цельсию - для человека не критично, но все-таки довольно холодно), однако реагировал на вопросы спасателей и смог назвать свое имя.

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Снова в море?

Теперь Джеймс Граймс уже ничего не боится, веря в то, что у него есть свой ангел-хранитель. И даже планирует отправиться еще в один круиз. Уже хотя бы потому, что предыдущий закончился не так, как ему хотелось.

Но круизная компания и не думает дарить счастливчику бесплатный вояж. Капитан круизного лайнера и руководство фирмы настаивают: погода была прекрасной, ни намека на шторм, а через перила открытых палуб и балконов в каютах свалиться в воду можно только при очень большом желании. К тому же многим кажется странным провал, случившийся в памяти пассажира в момент падения за борт. Мнение критиков единодушно: Джеймс сиганул в воду спьяну.

Сам Джеймс рассказывает такую деталь: перед посадкой на лайнер он нашел в кармане своих брюк традиционное печенье с предсказанием. Пророчество на листочке гласило: «Жизнь - это вечное плавание, так что наслаждайтесь волнами». Видимо, высшие силы тоже иногда не прочь пошутить...

КОМПЕТЕНТНО

5 советов по выживанию в открытом море

Что делать, если вы оказались в открытой воде и должны ждать помощи неопределенное время? Советы читателям «Комсомолки» дал эксперт по выживанию во внештатных ситуациях Олег Гегельский.

1. Подавите панику. В экстремальных ситуациях чаще всего убивает именно паника: происходит выброс адреналина, и тот «выжигает» все полезные вещества, необходимые для продолжительной борьбы, нередко вызывая спазмы сосудов. То есть человек может с перепуга час-полтора барахтаться, а потом, выбившись из сил, пойти ко дну.

2. Постарайтесь найти плавающие предметы. Они помогут дольше оставаться на поверхности воды.

3. Найдите ориентиры. Это может быть отмель или остров. Если до твердой поверхности посильное расстояние, начинайте двигаться в этом направлении - спокойно, желательно на спине, чтобы максимально сэкономить силы. Если вы были на судне, где вас видело много людей, лучше оставаться на месте.

4. Не боритесь с течением. Если оно сильное, бороться с ним бесполезно. Выплывать из него следует медленно и под углом.

5. Не избавляйтесь от одежды. Одежда снижает теплопотерю. Тяжелые пальто и куртку стоит снять. Остальное нужно оставить.