Планета стареет. Цивилизация меняется

Население Земли обновило рекорд Фото: Shutterstock

Знаковое событие произошло в ноябре 2022 года - население Земли достигло 8 миллиардов человек, официально сообщили в ООН. А ведь, казалось бы, совсем недавно - всего 12 лет назад, в 2010 году - мы отмечали предыдущую веху - 7 миллиардов человек.

Рост населения сейчас идет самыми быстрыми темпами в истории. Но есть один нюанс: беспрецедентное увеличение численности людей достигается за счет продолжительности жизни, а не за счет роста рождаемости. Планета заметно стареет, особенно это касается развитых стран Европы, Северной Америки и Японии. А пополнение в живой силе идет в основном из стран Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока, где по-прежнему распространены семьи с четырьмя-пятью детьми.

Как распределяется население планеты.

По расчетам демографов, отметки в 9 миллиардов человек наша планета может достигнуть к 2037 году, а пик численности населения Земли, скорее всего, составит около 10 миллиардов, после чего она начнется сокращаться. Но это произойдет уже только в последней трети XXI века.

К слову, еще одного важного события стоит ждать в следующем, 2023 году. Тогда, по прогнозу ООН, Индия обгонит Китай и станет самой населенной страной мира. В этих двух государствах сейчас проживают 35% всех людей на Земле. Россия со своими 146 миллионами человек (по данным последней переписи и без учета своих новых территорий) занимает 10-е место по численности населения, это чуть менее 2% от всего населения Земли.