Длинноногая и эффектная: Леня Голубков в 70 лет нашел молодую жену

После долгих лет знакомства артистка Ольга Петрова согласилась стать женой Владимира Пермякова. Фото: Личный архив

Владимир Пермяков, известный в народе как Леня Голубков из рекламы печально известной пирамиды «МММ», 2 декабря отметил 70-летие. Мы узнали у именинника о его сегодняшней жизни.

«Стройная, длинноногая»

- Семьдесят лет - это такой юбилей, когда большая часть жизни прожита, - рассказал «КП» Владимир Пермяков. - Пора подвести итоги: что я сделал? Считаю, что сделал мало, потому что мне не давали киношники. Ревность у них была ко мне, что я стал популярным, сыграв Леню Голубкова. Я снимался не только в рекламе, но и в сериалах, кино - в фильмах «Бег по солнечной стороне», «Генерал», «Участок». Но нет роли, которая стала бы популярнее моего Лени Голубкова. Этот шлейф по сей день за мной тянется.

- Где сейчас снимаетесь?

- В небольших ролях. У белорусов снимался этим летом. Там продюсер Вячеслав Пастернак со студентами написал киносценарий, и я играл отрицательного персонажа. В новом фильме «Московские джентльмены» режиссера Юрия Деденева сыграл комичную роль Жоры, картина готовится к выходу.

Живу я скромно. Хоть и писали, что у Лени Голубкова недвижимость на Канарах и в Лос-Анджелесе, а у меня только одна квартирка в Москве, купленная на гонорар от книги про Леню Голубкова. Из недвижимости больше ничего нет. По сей день езжу на метро, как все. Денег порой катастрофически не хватает. Я к этому спокойно всегда относился. Но вот недавно женился, значит, надо семью обеспечивать!

Ольга Петрова. Фото: Личный архив

- Женились?!

- Да. Моя давняя знакомая стала моей женой. Она красивая, длинноногая, эффектная. Немного помладше меня. Ее зовут Оля Петрова. Но она любит представляться сценическим именем - Ольга Мюнхгаузен: этот литературный герой ее кумир, он ей очень нравится. Но я больше! На самом деле мы давно с ней знакомы. Встречались, потом расстались на несколько лет. И я был один, без женщины. А не так давно вновь с Олей повстречались и решили начать сначала, стать мужем и женой. Долго к этому решению шли. Оля импульсивная, у нее взрывной характер. И я думал, что не подходит она мне. Но теперь притерлись, все у нас сейчас хорошо.

- А где с Ольгой познакомились?

- Мы с ней давно у режиссера Нади Платоновой снимались в одном фильме-пилоте. Оля играла бизнес-леди, такую крутую даму, а я - ее телохранителя. Было рабочее общение. А потом оно с годами переросло в личное.

«Поем песни 90-х»

- С тещей сложились отношения?

- Да. Кстати, Оля заботится и о ней, и обо мне. Я простыну или что-то кольнуло, она сразу меня к врачам записывает и следит, чтобы лечился. Переживает за меня, ухаживает, заботится. Говорит, что теперь у нее двое детей: «Ты и мама, которой за 70».

- А как вы ухаживаете за женой?

- Раньше ей часто шоколад покупал. Теперь - больше фрукты. Готовлю я сам. И суп варю, и каши, считаем, что еда должна быть полезная, нежирная.

- Ольга к вам пришла жить или вы - в ее квартиру?

- Откуда у нее квартира, вы что?! У Оли комната в общежитии при цирке. Когда денег совсем не хватает, у нее подработка есть - техничкой в общежитии за 7 тысяч рублей. Она работы не гнушается и не боится. Оля актриса и режиссер. Окончила цирковое училище, потом в ГИТИСе режиссерские курсы. Детей у Ольги нет. И у меня нет. С детьми было бы сложнее - их кормить надо, все им покупать, а у меня с деньгами туго. Но нам хорошо с Олей вместе. Мы с ней выступаем, ходим на тусовки.

- Выступаете в качестве кого?

- Мы с ней создали дуэт «Привет из 90-х!». Принимают на ура. Ольга записывает на видео некоторые наши песни, выкладывает в инет. Так сказать, ради раскрутки. Многие по сей день олицетворяют меня с моим персонажем. Как-то с Олей в Сокольниках пели «Птицу счастья». И все большими глазами смотрели на меня и удивлялись, что это поет сам Леня Голубков! Специально вокалу я не учился, но петь люблю.

- Какие с ней песни исполняете?

- Хиты 90-х. «Два кусочка колбаски», «Боже, какой мужчина», «Атас!». Еще поем «Детство» Юры Шатунова. Кстати, жена очень переживала за Юру, говорила, мол, сгубили парня. Ругала Разина за их конфликт.

«Хотел руки на себя наложить»

- Как отметите Новый год?

- В кругу семьи, друзей. С Ольгой. Если будет какая-то работа на корпоративах, то поедем с ней работать.

- А сейчас нет работы?

- Ну как. Работа-то есть - денег нет. Вот мы с Олей выступали на презентации клипа группы «Шериф», но с друзей мы не берем деньги. В народном театре «Апрель» я играю за копейки: за один спектакль мне там платят тысячу рублей. Еще пенсия у меня - где-то 20 тысяч. Из нее 7 - 8 тысяч рублей отдаю в счет квартплаты.

Мне не привыкать к бедности. В 90-х годах у меня и пенсии не было для поддержания штанов, вообще тяжело приходилось. За съемку рекламы «МММ» по 200 - 250 долларов за съемочный день нам платили. А потом, когда «МММ» закрыли, я остался у разбитого корыта. Безденежье, жил впроголодь. Не было денег на метро поехать на кастинг. Занимал у друзей, соседей, потом отдавал.

После того как «МММ» рухнуло, столько негатива на меня полилось. Люди агрессивно со мной себя вели, считали, что я не просто так зазывал вкладчиков. Переживал. Часто и настроение было плохое, и депрессия. Был период, когда хотел руки на себя наложить, не видел света впереди. Без работы, без денег, были мысли покончить с собой. На мое счастье, мне попадались женщины, которые меня вытягивали. Тогда - Наташа Ремизова, журналистка (потом она умерла от воспаления легких). Она меня успокаивала, когда меня подставляли. Говорила: «Володя, не обращай внимания, это конкуренты Мавроди заказали».

- А как вас подставляли?

- К примеру, один фотокорреспондент меня пригласил на рыбалку. Там была прорубь, где купались нудисты: обнаженные мужчины и женщины. Мы рыбачили, потом пришли нудисты купаться. Фотограф говорит: «Володя, подай ей руку». Я протянул руку женщине, когда она выходила из воды. А он сфотографировал. И вышла газета с этой фотографией и подписью: типа, кто свяжется с Леней Голубковым, останется нагишом. Спровоцировал он это все, подставил меня. Я видел, как в метро люди ехали, рассматривали, смеялись…

Теперь бог мне Олю послал, она в меня вдохнула счастье. Так что не унываю. Живу духовной жизнью, творчеством. Веду здоровый образ жизни, не злоупотребляю, занимаюсь спортом. Мне важно, чтобы по моему сценарию сняли наконец-то фильм - это моя давняя мечта. А мечтать я не перестал.

В рекламе «МММ» Леня Голубков предлагал вкладчикам заоблачную прибыль. Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Штирлиц - Тихонов говорил: «Его весь мир знает!»

- Мало кого реклама так прославила, как меня, - рассуждает Пермяков. - Многие вообще полагали, что я и есть тот самый мужик из телевизора и Леня Голубков - мое взаправдашнее имя. В 1994-м я стал «Человеком года», обогнав в рейтинге Пугачеву, Киркорова и Ельцина! Люди всегда меня узнавали, но реагировали по-разному. Маргиналы при виде меня прикалывались: «Ну чего, Ленька, купил жене сапоги? Идем выпьем. Я корешам буду рассказывать, что пил с самим Леней Голубковым». Отвечал: «Вообще-то я не Леня, меня зовут Владимир». Удивлялись: «Почему не Леня?» «А почему Штирлица зовут Вячеслав Тихонов?» - «А, так ты актер…» Кстати, когда Вячеславу Тихонову, сыгравшему Штирлица, на одном вечере предложили: мол, идемте, познакомим вас с актером Володей Пермяковым, тот глянул на меня и сказал: «А чего с ним знакомить, его весь мир знает!»