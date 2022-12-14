Просто, полезно, доступно: Правильное питание для здоровья и благополучия россиян

Вкусно, просто, полезно, доступно! Фото: Shutterstock

79% жителей страны свой выбор сделали

Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» совместно с исследовательским холдингом «Ромир» представил результаты масштабного исследования отношения россиян к здоровому образу жизни и, в частности, к питанию. Что изменилось за год?

Ксения Пайзанская.

- По сравнению с прошлым годом выросло число людей, считающих, что основная составляющая ЗОЖ - это здоровое питание (72% в 2021 году и 75% в 2022 году), - говорит директор департамента «Ромир Панель» Ксения Пайзанская. - 79% респондентов относятся к здоровому питанию положительно, из них 28% опрошенных за прошедший год изменили отношение в позитивную сторону. При этом 51% респондентов давно положительно относятся к здоровому питанию. (Подробнее о результатах исследования можно узнать на сайтах здоровое-питание.рф и KP.RU.)

Такая динамика позволяет отметить, что независимо от достаточно напряженного эмоционального фона люди постепенно перемещаются из равнодушных в группы сторонников здорового питания. Это подтверждает и сократившееся за год на 4% количество ЗОЖ-инертных (то есть тех, кто не придерживается принципов здорового образа жизни. - Ред.).

Доступная продуктовая корзина

- Практически все категории продуктов, которые входят в корзину здорового питания, оцениваются россиянами как всегда доступные в 90% случаев, - продолжает официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова. - Наиболее популярными продуктами в «полезной» корзине остаются свежие категории - овощи и фрукты, а также мясо, рыба, крупы и яйца. Больше половины своего продуктового бюджета жители нашей страны сознательно тратят именно на продукты, составляющие здоровый рацион.

Кроме того, россияне хотят видеть на столах «свое», то, что произведено в нашей стране: подавляющее большинство опрошенных (более 90% по всем категориям товаров) выбирают продукты здорового питания отечественного происхождения. Кстати, показательно, что для большинства респондентов здоровый образ жизни - это прежде всего система правильного питания. Так считают 2/3 опрошенных, и их доля возросла в сравнении с предыдущим годом.

Молодежь за здоровое питание

- Еще один важный показатель исследования связан с возрастным составом различных ЗОЖ-групп, - говорит Екатерина Головкова. - Молодые люди испытывают большой интерес к здоровому питанию, хоть и склонны к сомнениям и колебаниям - прежде всего за счет нестабильности эмоционального фона. Так, доля ЗОЖ-стремящихся пополнилась на 10% именно за счет молодежи. А сохранению этого интереса способствует масштабная просветительская работа по продвижению принципов здорового питания, которую проводит

Екатерина Головкова.

Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание». Философия проекта: «Здоровое питание - это просто, полезно, доступно!» - и мы это доказываем в каждом своем материале, интервью, посте или рецепте.

Также проект продолжает активное продвижение гастрономического туризма и преимуществ локальной кухни: в частности, в разделе «Карта питания России» и совместном проекте «Маршрут построен» - с «Комсомольской правдой».

Привычки рождаются в семье

Еще одна тема, мимо которой нельзя пройти, - питание детей в школе. В России все ученики начальных классов получают горячее питание за счет государства. Учитывая масштабы этой инициативы, количество детей, - наша страна, пожалуй, единственная в мире, где так заботятся о здоровом питании школьников на государственном уровне.

Павел Окороков.

- Горячее питание в школе очень важно. Но сами привычки к правильному образу жизни, к сбалансированному питанию идут из семьи, - рассказал детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ЭНЦ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Павел Окороков. - Говоря о подходах к лечению ожирения у детей, наиболее доказанным и эффективным способом лечения остается «модификация» образа жизни. Это и здоровое питание, и больше двигательной активности, и, что важно, поддержка. Для ребенка важна именно семейная поддержка. Я как детский врач скажу: для каждого ребенка супергерой - это не Бэтмен, не Добрыня Никитич, а это его собственные мама и папа. И то, как и что он делает, ребенок несет в дальнейшую жизнь. Собственный пример родителей - это залог успеха. Поэтому, как правило, дети, растущие в семьях, где знают, что такое правильное питание, в дальнейшем и сами будут тянуться к здоровому образу жизни. А ребенок, имеющий избыточную массу тела, тем более ожирение, в восьми из десяти случаев к 30 - 35 годам все еще имеет лишний вес.

И потому, еще раз подчеркну, для профилактики ожирения у детей первое, что необходимо, - это поддержка собственным родительским примером.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ох уж эти эмоции…

- Пищевые привычки во многом зависят от эмоционального состояния человека и его самооценки, - объясняет психолог, радиоведущая, руководитель центра психологии «Новый горизонт» Анетта Орлова. - Особенно остро на эти факторы реагирует наиболее психологически подвижный сегмент аудитории - подростки и молодежь. Если раньше общий эмоциональный фон был более спокойным, и многие относили себя к ЗОЖ-последователям, следили за своим питанием, здоровьем, то в текущих условиях жизни часть этих ребят перешла в категорию ЗОЖ-стремящихся. Эти молодые люди стали не так строго следить за рационом, потому что испытывают стресс. При этом высокий запрос на здоровое питание в обществе сохраняется.

Анетта Орлова.

Психолог отметила, что человек часто замещает негативные эмоции едой или использует ее для успокоения - особенно если так было принято в детстве. Если ситуация усугубляется и это постепенно переходит в привычку, то развивается расстройство пищевого поведения. Анетта напомнила, что в 2022 году на сайте здоровое-питание.рф был открыт специальный раздел «Ваши отношения с едой», посвященный этой важной теме. Там есть экспертная информация о том, какие пищевые привычки должны насторожить, как проявляются расстройства пищевого поведения, какими они бывают и что при этом делать - к кому можно и нужно обратиться за помощью.

ЗВЕЗДНОЕ МНЕНИЕ

Александр Энберт.

Александр Энберт: С дочкой по утрам мы вместе едим кашу

- Хочу сказать большое спасибо моим родителям, что они привили любовь к правильному питанию дома, это помогло мне потом и для поддержания спортивной формы, - рассказывает Александр Энберт - фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, постоянный участник и призер шоу «Ледниковый период». - Моей дочке Кристабель на днях исполняется 8 месяцев. Мы тоже стараемся передать ей привычку к правильному питанию. Вместе с ней по утрам едим кашу, например. При этом она, конечно, пока свою - детскую. В моей семье завтрак был обязательным: утром на столе всегда была каша или вареные яйца. Когда я приходил в школу, для меня такой завтрак был совершенно привычной историей. И сейчас мне приятно ощущать, что я своим примером показываю дочери, что это нормально, так и должно быть.