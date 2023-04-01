Трехногие колготки и отпариватель для складок на теле Ким Кирдашьян: Угадайте, что правда, а что розыгрыш

- Гав! Кар-р-р! Мяу! А что, 1 апреля и так можно! Фото: Shutterstock

Иногда кажется, что 1 апреля у нас каждый день. Например, когда читаешь заголовки новостей:

«Матерящийся попугай дал самый точный прогноз на год».

«Жена обозвала мужа тупым, но он этого не понял».

«Унылый сибиряк ходил между домами и грустно стрелял в воздух».

Или, допустим, открываешь сайт бесплатных объявлений и видишь мини-бар в виде скворечника. По виду - обычный скворечник, но передняя стенка откидывается, а внутри - рюмки и бутылка коньяка.

Зачем?!

Может, это хитрый ход борцов за трезвость? Ну, типа, повесишь бар-скворечник на дерево, чтобы лазить туда после трудового дня, однажды упадешь, и тут наконец в перебинтованную голову придет спасительная мысль: «Алкоголь - зло».

А может, кому-то надоело обычное пение скворцов и хочется послушать, как они нестройным хором орут «Ой, мороз, мороз...»?

Короче, полный скворец!

Похожая вакханалия творится и в науке. Посмотрите на графику, где мы собрали некоторые изобретения человечества. Да-да, того самого, которое обуздало атомную энергию и смогло полететь в космос. Что-то из изобретений - правда, что-то - фантазия нашего художника Дмитрия Полухина.

Попробуйте отличить правду от вранья. Это умение еще пригодится. И не только первого апреля.

До чего дошел прогресс. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

1. Трехногие колготки

Надевать надо, как обычно, а третью ногу убирать в специальный кармашек.

Обнаружили, что колготки порвались и коллеги уже отпускают в ваш адрес шуточки? Драную «колготину» складываете и прячете в кармашек, достаете запасную. Хотя, конечно, куда эффектнее было бы не прятать испорченную «штанину», а затолкать ее в рот любителям посмеяться над чужой бедой.

2. Парящий отпариватель

Применяется для разглаживая морщин на теле. Раздеваетесь догола, и беспилотник летает вокруг вас, обдавая паром и разглаживая складки. Заправляется агрегат не водой, а полезными маслами вроде эвкалиптового. Именно так Ким Кирдашьян избавилась от целлюлита, морщинок вокруг глаз и кардинально поменяла облик своего шарпея.

3. Ложка-флешка

После подзарядки может менять вкус блюд. Сторонникам ЗОЖ наверняка понравится режим «без сахара»: слабый ток раздражает вкусовые рецепторы языка, и блюдо кажется сладким. Главный пищевой враг человечества - сахар - побежден! Изобретатель наверняка получит Нобелевскую премию, если только по дороге на церемонию его не пристрелят производители тортов и конфет.

4. Кровать в форме идеальной позы

Автор изобретения где-то прочитал, что самой удобной позой для сна считается положение эмбриона. И решил: вот вам, пользуйтесь! Правда, утром вы рискуете обнаружить на полу неприятный сюрприз. Потому что ночью, как обычно, придет серенький волчок ухватить вас за бочок, увидит эдакую кровать и сдохнет от удивления...

5. Веник для чистки Всемирной паутины

Почти не отличается от обычного. Но благодаря встроенной электронике не позволяет открывать порносайты, онлайн-игры и ролики со сценами насилия. Только учебные программы, видео с котиками и невинные мультики вроде «Лунтика». Действует дистанционно - стоит где-нибудь в чулане, но успешно портит жизнь вашему сыну-подростку.

6. Поводок для змеи

Легко выгуливать любимого бультерьера или, предположим, домашнего слона: накинул на шею поводок - и вперед! А вот у владельцев змей проблема: любимый удав норовит удрать или дружески пожать шею первому встречному. Специально для таких бедолаг и был разработан особый змеиный ошейник. Гуляйте со своими гадюками-кобрами на здоровье! Только заранее сообщите в редакцию, где именно, чтобы мы обходили эти места стороной.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Правда. Патент на колготки с тремя ногами был зарегистрирован в 2000 году.

2. Вранье.

3. Вранье.

4. Правда. Автор такой кровати - житель Великобритании Доминик Уилкокс. Среди других его изобретений - будильник с прикрепленным к нему музыкальным инструментом вроде горна. Видимо, для тех несчастных, кто не выспался на кровати-эмбрионе и без горна в ухо вряд ли проснется.

5. Вранье. А жаль...

6. Правда. Патент на изобретение выдан в 2002 году.