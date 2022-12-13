Три причины, почему Запад не сможет открыть «второй фронт» против России

На территории Грузии сейчас просто нет такого количества войск, техники, снаряжения и всего остального, чтобы успешно воевать Фото: EAST NEWS

«Запад собирается открыть второй фронт против России». Информационные агентства и телеграм-каналы увидели попытки американской и британской разведок накалить обстановку в других регионах и оттянуть российские силы от Украины. Возможен ли такой сценарий, в эфире нового утреннего шоу «Что будет?» на Радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Одной из самых вероятных площадок называется Грузия. Ее премьер уже сделал заявление, что есть такие тревожные новости. Говорят об этом и в нашем МИДе. Неужели спустя 14 лет этот регион Кавказа снова вспыхнет?

- Нет, - считает Владислав Шурыгин. - И у меня на это три причины:

1. Запад отлично понимает, что напрямую сталкиваться с Россией ему смерти подобно. Они это говорили еще в феврале и с того момента ничего не изменилось.

2. Грузия сегодня и ее настроения сегодня - не та страна, которая мечтает перейти на разговор через оружие с Россией. Все последние годы мы мучительно выстраивали какие-никакие соседские отношения. Они, конечно, не добрососедские, но кризис 2008 года старались преодолеть. Причем грузины это делали в первую очередь. И это понятно. Россия для Грузии - это огромный экономический партнер.

3. На территории Грузии сейчас просто нет такого количества войск, техники, снаряжения и всего остального, чтобы успешно воевать. Более того, надо понимать, что Грузия с одной стороны подперта Арменией, а с другой - Турцией. И даже если грузины захотят войны, вряд ли и та, и другая поспешат поддерживать Грузию в войне против России.

Так что заявления о «втором фронте» в Грузии - это скорее, попытка обострить ситуацию так, чтобы оттянуть какие-то силы от России.

Еще одна называемая «площадка» - тоже Кавказ. Но уже Карабах. По одной из версий, тут есть достаточно высокая вероятность, что может вспыхнуть конфликт, в который придется втягиваться России.

- Карабах - это действительно очень болезненная точка, - отмечает Шурыгин. - Тут конфликт не столько замороженный, сколько покрытый коркой, как магма.

Вот тут есть серьезные перспективы на обострение, если со стороны Армении будет продолжаться та же политика, которая есть сейчас.

Дело в том, что все необходимые дипломатические и политические шаги, чтобы надолго заморозить конфликт тут, были сделаны. Даже были введены миротворцы. Но дальше появилась проблема - между Арменией и Азербайджаном так и не начался диалог как таковой.

В основном все проблемы происходят именно на границе между Арменией и Азербайджаном. Это тревожно. Столкновение между Азербайджаном и Арменией на границе этих двух стран - это чрезвычайно опасная ситуация.