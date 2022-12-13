Герой спецоперации «Z» рядовой Тюкавкин прикрыл отход товарищей из трофейного оружия

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z»

ОТРАЗИЛ АТАКУ ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Артем ПЕРЕВОЗКИН

В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на рубеже, удерживаемого подразделением, в составе которого находился ефрейтор Артем Перевозкин.

Быстро оценив обстановку, старший стрелок мотострелковой роты ефрейтор Перевозкин скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода бронетехники к рубежу уверенного поражения из штатных противотанковых средств, несколькими точными выстрелами поджег две единицы бронетехники. Мотопехота противника, утратив огневую поддержку и находясь под плотным огнем отделения Перевозкина, в спешке отступила. Благодаря уверенным и грамотным действиям рядового Артема Перевозкина, противник понес значительные потери, а удерживаемые рубежи обороны не были прорваны».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ В БОЮ

Капитан Валентин БЕССОНОВ

«Начальник станции связи капитан Валентин Бессонов в ходе специальной военной операции в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял задачи по обеспечению батальонной тактической группы российских войск устойчивой связью. При ведении оборонительных боев в районе одного из населенных пунктов позиции наших войск были подвергнуты артиллерийскому обстрелу. В результате очередного залпа вражеской артиллерии станция, обеспечивающая связь внутри БТГр и с вышестоящим командованием, получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда и вышла из строя. Несмотря на угрозу для жизни, Бессонов, понимая, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений лишит возможности оперативно координировать действия сил в бою, выдвинулся вместе с экипажем к поврежденной станции и приступил к восстановлению оборудования. Благодаря мужеству и самоотверженности Бессонова, а также профессионализму его подчиненных, российским связистам удалось оперативно восстановить связь внутри БТГр, что позволило передать координаты позиций вражеской артиллерии, в результате чего ответным артиллерийским огнем они были подавлены. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, капитан Валентин Бессонов награжден медалью Суворова».

ПРИКРЫЛ ОТХОД ТОВАРИЩЕЙ

Рядовой Даниил ТЮКАВКИН

«Действуя в составе группы российских военнослужащих, пулеметчик рядовой Даниил Тюкавкин в ходе боя осуществлял прикрытие подразделения. Противник, используя численное превосходство, предпринимал попытки окружения российских военнослужащих. С целью исключения возможности окружения группы, командир принял решение вывести подразделение на более выгодную позицию. При отходе на новые позиции Тюкавкин продолжил прикрытие подразделения огнем. После выхода пулемета из строя, взял два захваченных у противника автомата и продолжил вести бой. Прикрывая отход подразделения, огневую позицию покинул последним, пока не убедился в отходе последнего человека из его подразделения.

Умело и грамотно меняя огневые позиции, рядовой Даниил Тюкавкин не допустил окружение группы и потерь среди личного состава, а также нанес значительные потери противнику, сорвав наступление националистом на вверенном рубеже обороны».