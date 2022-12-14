Еще одна межконтинентальная ракета «Ярс» встала на боевое дежурство в России

Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов

В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (День РВСН отмечается 17 декабря) в Козельском ракетном (Калужская область) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

«Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов. Также соединении ведутся работы по созданию новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха», - отмечается в сообщении Минобороны России.

Одна ракета «Ярс» может принести в любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. В полете ракета разделяется на отдельные блоки, что подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила от 34 до 39 килотонн.

В результате взрывов американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.