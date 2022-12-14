Ученые открыли секрет психического здоровья: Из окна квартиры должно быть видно 3 дерева

Чем больше зелени рядом с домом, тем реже жильцы обращаются к психологам и принимают антидепрессанты Фото: Артур СЕЛИМОВ

Посмотрите в окно. Сколько деревьев видите? Я насчитала штук двадцать в своем районе новостроек. И это отличный результат! Для душевного равновесия надо видеть из окна хотя бы три дерева.

Впрочем, три - лишь первое число в формуле ментального здоровья жителей большого города, доказанной исследователями из Универсиета Помпеу Фабра, Глобального института здоровья и Института биомедицинских исследований (все эти научных центры расположены в Барселоне, Испания). Полностью она выглядит так: 3/30/300.

Для начала ученые опросили горожан разного возраста, от 15 до 97 лет. Выяснилось, что 18% недовольны своим ментальным здоровьем, 9% принимают антидепрессанты, 8% - разные успокоительные препараты. И 8% недавно обращалась к психологу, так как не могли справиться с проблемами, тревожностью и жизненными неурядицами.

А потом исследователи посмотрели, где живут участники опроса - использовали спутниковые снимки, на которых отлично видны дома, парки, аллеи и отдельные деревья, а также информацию мэрии Барселоны. Сравнили, посчитали. И вывели формулу душевного равновесия жителей большого города. Оно напрямую зависит от количества зелени рядом с домом!

3 - это три дерева или куста, которые видно из окна, с балкона или сразу, как только выходите из подъезда, на расстоянии не больше 15 метров. Во многих российских городах, справедливости ради, это условие выполнить легко, деревьев во дворах много.

300 метров - расстояние до ближайшего парка, сквера или любого более-менее большого зеленого пространства. С этим сложнее. Как в Барселоне, так и у нас.

30% территории района должны быть зелеными. Тут уже считается все: газоны, клумбы, живые изгороди, покрытые плющом стены и собственно деревья.

Если все три параметра выполнены - это очень хорошо для ментального здоровья, причем закономерность прослеживается четко, и она статистически значима, уверяют ученые. Эти счастливчики здоровее психически, принимают меньше успокоительных лекарств и антидепрессантов, реже обращаются к психологам.

Плохая новость в том, что даже в таком вроде бы зеленом и цветущем городе, как Барселона, лишь 5% жителей могут похвастаться тем, что их дома соответствуют формуле «зеленого» душевного здоровья по всем трем параметрам. А 23% не могут поставить галочку ни по одному из пунктов.

Посчитать свой результат легко: посмотрите в окно, прогуляйтесь по району.

Это первое исследование подобного рода, подчеркивают авторы, и пока проведено лишь на примере Барселоны. Очевидно, что оно справедливо лишь для горожан, в сельской местности совсем другая история. И имеет массу условностей и ограничений.

Скажем, а как же люди, живущие в пустыне, в Египте или Эмиратах? Да, на курортах и в оазисах есть пальмы, но это исключение. Или в тундре? Где там деревья искать? И все зелёные пространства большую часть года покрыты снегом. Для разных климатических условий и образа жизни нужны разные критерии, одной формулой всех не посчитаешь. Но, собственно, и цель исследования была как раз в том, чтобы понять, как сделать городскую среду более здоровой.