Не только рюмка водки на столе: Лепс продает билеты на свой новогодний концерт почти за миллион рублей

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс – один из самых высокооплачиваемых артистов в нашей стране. И даже недавняя драка в питерском баре не снизила заоблачных гонораров артиста. Желающим послушать живьем в новогоднюю ночь его знаменитый хит «Рюмка водки на столе» придется выложить кругленькую сумму. Певец продает столики на свой концерт 31 декабря в «Барвиха Luxury Village» почти за миллион рублей.

Судя по цене билетов, Григорий получит за пение под бой курантов весьма приличное вознаграждение. За возможность сидеть в этот момент поближе к сцене гости вечера должны заплатить 900 тысяч рублей – столько стоит столик на шестерых в ВИП-зоне. Чуть менее удачное расположение стола, но тоже возле сцены обойдется в 720 тысяч рублей на четверых. Чем глубже в зал – тем скромнее цены: есть столики по 600 тысяч, по 450 тысяч и даже по 280 тысяч рублей. С этих мест лицо исполнителя в деталях не разглядишь, но насладиться вокалом – вполне.

Что приятно, в билет входит стоимость праздничного ужина от французских шеф-поваров. Гостей накормят сельдью под шубой с сусальным золотом, оливье с телячьей вырезкой, пате из фуа-гра, картофельной эспумой с чёрной икрой, заливным из осетрины, а на горячее – крабом с соусом васаби. Для вегетарианцев будет отдельное меню. А вот на спиртное придется раскошелиться отдельно: в стоимость ужина входит всего один бокал шампанского. Впрочем, для гостей вечера траты на бутылку-другую горячительного напитка – это такие мелочи.

Анну Асти называют копией Лободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступать на новогоднем концерте будет не только Григорий Лепс. Кроме него на сцену выйдет Анна Асти, бывшая участница группы Artik & Asti. Певицу уже называют новой Лободой: после отъезда украинской исполнительницы из России Анна весьма удачно заняла ее нишу. Со своими пухлыми губами и белокурыми волосами Асти даже выглядит копией Лободы.

К слову, в 2021 году в «Барвиха Luxury Village» в новогоднюю ночь пели именно Григорий Лепс и Светлана Лобода. За свое выступление Светлана, по слухам, получила 15 миллионов рублей. Видимо, организаторы концерта решили повторить удачный опыт, заменив Лободу ее копией.

Сама Анна Асти к этим сравнениям относится снисходительно.

- Неужели для того, чтобы скопировать реально крутую артистку, работягу, нужно просто покрасить волосы в белый цвет? Думаю, это нормально, что я сейчас не всем нравлюсь и многие ищут, к чему бы придраться, обсуждают, говорят, что я на кого-то похожа, обвиняют в плагиате, - говорит певица.

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