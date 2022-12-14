«Буду стареть быстрее»: Лера Кудрявцева серьезно поговорила с мужем о 16-летней разнице в возрасте

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В прошлом году Лера Кудрявцева отметила 50-летний юбилей. При этом ее мужу, хоккеисту Игорю Макарову всего 35 лет. Большая разница в возрасте – 16 лет – на протяжении всего их брака не дает покоя поклонникам. С самого начала отношениям телеведущей и спортсмена предрекали скорый крах. Но они вместе уже 9 лет, вполне счастливы и воспитывают дочь Марию. Лера уже привыкла к вопросам о том, каково это – жить с мужчиной, который настолько тебя младше. Телеведущая научилась спокойно реагировать на них.

В программе «Звезды сошлись» Кудрявцева рассказала, что, когда отношения с будущим мужем только начинались, разница в возрасте ее сильно смущала. Накануне свадьбы Лера даже провела с будущим мужем серьезный разговор.

«Я посадила его напротив и сказала: “Ты понимаешь, что я тебя старше, что буду стареть быстрее? Ты молодой”. Он сказал, что любовь ровесников не ищет».

Лера живет в браке с Игорем Макаровым уже 9 лет. Фото: соцсети.

По словам Леры, сейчас к разнице в возрасте она стала относиться спокойнее. Ранее телеведущая говорила: «Это мой человек, просто мой». Во время прямого эфира в соцсетях с Тиной Канделаки Кудрявцева призналась, что интим у них с Игорем случился уже на первом свидании.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой.

По словам Леры, инициативу на первом свидании проявил именно Макаров. Они с мужем познакомились в ресторане – сидели за соседними столиками, и Игорь набрался храбрости и подошел к ней.

- Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же, - рассказывала Кудрявцева.

При этом телеведущая не скрывает, что иногда ощущает себя более молодой, чем ее благоверный – обычно это бывает в те моменты, когда Игорь целый день лежит на диване и ничего не делает. Иногда Лера устает от супруга и чувствует, что ей нужно уединиться. В такие дни супругов спасает гостевой домик, расположенный у них на участке. Телеведущая признается, что может на время «отселить» в него мужа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал с новогодней комедией «Самоирония судьбы». Что происходит? (подробнее)