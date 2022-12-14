Сын убитых канадских миллиардеров утроил вознаграждение за помощь в раскрытии преступления

2017 год. Полиция у дома Шерманов, где были обнаружены тела миллиардера и его супруги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джонатон Шерман, сын миллиардеров Барри и Хани Шерман, загадочно убитых пять лет тому назад в своем особняке, предлагает 35 миллионов канадских долларов (1,6 млрд. рублей) за информацию, которая приведет к раскрытию преступления. Ранее вознаграждение составляло 10 миллионов канадских долларов.

Джонатон решил увеличить награду, поскольку по прошествии пяти лет со дня смерти его родителей полиция ни на шаг не приблизилась к разгадке трагедии, произошедшей 13 декабря 2017 года, пишет The Guardian.

Тела Барри и Хани обнаружил риелтор, который привез клиента, заинтересованного в покупке особняка Шерманов. Пожилая пара была задушена и привязана ремнями за шеи к перилам ограждения бассейна.

Изначально полиция выдвинула версию двойного самоубийства, но вскоре под давлением фактов была вынуждена от нее отказаться. С тех пор правоохранители и лучшие частные детективы Канады, нанятые сыном миллиардеров, ищут хоть какие-то зацепки. Пока безрезультатно.

75-летний Барри Шерман входил в двадцатку богатейших людей Канады и владел крупнейшей в стране фармацевтической компанией Apotex, которая, по оценкам аналитиков, производила около 20% всех лекарств в стране.

Шерман и его 70-летняя супруга Хани являлись известнейшими в Канаде филантропами, жертвуя огромные деньги на благотворительность, поддерживая культурные и образовательные организации.

В полиции затрудняются назвать мотив предполагаемого убийцы, одной из рабочих версий является бизнес-деятельность фармацевтического магната.