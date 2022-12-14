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В мире14 декабря 2022 5:15

Байден сломал детский велосипед при попытке на нем прокатиться

Починить средство передвижения смогла маленькая девочка
Юрий МАЙБОРОДА
Президент США Джо Байден взгромоздился на детский велосипед.

Президент США Джо Байден взгромоздился на детский велосипед.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию: присутствуя на детском празднике в Вирджинии, американский лидер решил прокатиться на детском велосипеде и … сломал его.

Зачем пожилому главе Белого дома понадобилось усаживаться на явно детский байк – так никто и не понял.

Самостоятельно исправить поломку (у велосипеда неожиданно отвалился руль) Байдену, конечно же, не удалось – пожилой президент просто не смог вставить руль в предназначенное для него отверстие.

Тогда на помощь Сонному Джо пришла маленькая девочка, которой без труда удалось сделать то, с чем не справился лидер сверхдержавы.

Президенту США не удалось самостоятельно починить руль и на помощь пришла девочка.

Президенту США не удалось самостоятельно починить руль и на помощь пришла девочка.

Фото: REUTERS

Этот конфуз пополнил копилку Байдена, в которой чего только нет: попытки пожать руку воздуху, блуждания по сцене, спотыкания на трапе самолета, постоянные оговорки и прочее.

В 2022 году у Байдена с велосипедами отношения сложились непростые...

В 2022 году у Байдена с велосипедами отношения сложились непростые...

Фото: REUTERS

А вот с велосипедами у возрастного президента США вообще особые отношения: летом все СМИ и соцсети мира облетели кадры падения Байдена во время велопрогулки.

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