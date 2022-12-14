"Меня нагло использовали". Икона американских трансгендеров выступил с громким заявлением

По мнению Бека, в основе продвижения трансгендерной повестки лежат только деньги и ничего более. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США разгорелся скандал, вызванный откровениями бывшего офицера морского спецназа, ставшего женщиной. По словам Криса Бэка, много лет служившего иконой трансгендерного движения, произошедшее с ним не только изуродовало его физически, но и уничтожило его жизнь.

В 2013 году отставной спецназовец Крис Бек объявил, что решил стать женщиной и получил в США большую известность – его приводили в пример, с ним снимали ролики, пропагандирующие ЛГБТ-ценности, и брали у него интервью.

Спустя почти 10 лет после начала своей популярности бывший «морской котик», ставший «морской кошечкой», рассказал о колоссальном обмане и истинных целях трансгендерной индустрии.

Все началось с того, что у Бека, прошедшего целый ряд военных операций, возникли проблемы психологического характера. Как истинный американец он пошел с ними к психологу и вскоре узнал, что ему просто … надо стать женщиной.

Непонятно, о чем думал «морской котик» в тот момент, но от доктора он вышел с рецептом на гормональные препараты в кармане.

По словам Бека, проблемы со здоровьем у него начались вскоре после старта гормональной терапии. Частично затраты на лечение покрывала страховка, частично – выплаты ветеранам вооруженных сил США.

Многие годы его лицо мелькало на экранах телевизоров по всей стране, призывая юных американцев не бояться смены пола, и только теперь трансгендер решил сказать правду.

– Все, что вы видите на CNN со мной – ложь, даже не верьте ни единому слову, – заявил экс-спецназовец.

По мнению Бека, в основе продвижения трансгендерной повестки лежат только деньги и ничего более. И ради именно прибыли толстосумы наносят детям непоправимый вред, пишет New York Post.

– По всей Америке строятся тысячи гендерных клиник. И каждая из этих гендерных клиник будет получать, вероятно, более 50 миллионов долларов. Как только дети приходят и говорят: «Я сорванец или мне так удобно», психолог тут же заявляет: «О, да ты трансгендер!». А на следующий день ребенок уже принимает гормоны — те самые гормоны, которые используются для медицинской кастрации педофилов. Теперь они дают это здоровым 13-летним детям, – разоткровенничался бывший «котик».

Бек убежден, что его использовали втемную. Использовали люди, которые обладали гораздо большими знаниями, чем он, и к которым он обратился со своими проблемами. А потом из него сделали трансгендерное знамя.

– Я извиняюсь перед американским народом за то, что сделал это, – подытожил он.