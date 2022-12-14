«Основная ставка – на человеческий капитал и таланты»: губернатор Ростовской области выступил с инвестпосланием

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инвестиционным посланием. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире выступил с ежегодным инвестиционным посланием. Оно стало десятым по счету обращением главы региона к предпринимательскому сообществу и органам власти.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Губернатор начал с того, что подвел предварительные итоги уходящего года. Василий Голубев сказал, что, несмотря на глобальные изменения и на экономические вызовы со стороны западных стран, Ростовская область достойно справилась с испытаниями, более того, по многим отраслям показала положительную динамику.

- По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит – показали рост. Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. А уже со следующего года прогнозируется устойчивая динамика, - сказал Василий Голубев.

Губернатор пояснил, что такой результат – совокупность нескольких факторов. Показатели достигнуты за счет заделов, созданных ранее, а также за счет мер господдержки, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.

СТРОЯТ ЗАВОДЫ, ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

По словам Василия Голубева, многие компании наращивают присутствие в регионе, а инвесторы продолжают реализацию проектов.

- Как итог – за 9 месяцев этого года инвестиции выросли более чем на три процента, - сообщил губернатор .

Если говорить более конкретно, то сейчас, среди прочего, возводятся два комплекса по производству моторного топлива. В Таганроге и в Ростове строят заводы сельхозмашиностроения.

- Ряд инвесторов дал старт своим новым проектам именно в текущем году. Среди них – проект по производству сельхозтехники компании «Клевер» в Таганроге, четвертый завод по производству полуприцепов компании «Бонум». Локализованы сразу два инвестпроекта национальных отраслевых лидеров по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Есть и проекты развития территорий – например, первый проект комплексной жилой застройки на ростовском левобережье, - прокомментировал Василий Голубев.

Продолжается модернизация дорожной сети. К слову, с 2023 по 2025 годы на этом будет сделан особый акцент.

- Идет реализация таких масштабных объектов, как автодорога «Западная хорда», обход Аксая, «Северный радиус» в составе Ростовского транспортного кольца, реконструкция «Северного обхода». Продолжается модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе строительство канализационного коллектора №62, - сообщил Василий Голубев.

Активно строят в регионе школы и детские сады.

Василий Голубев рассказал о планах по развитию экономики в регионе. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

КОМАНДА РАЗВИТИЯ

При этом, подчеркнул губернатор, в условиях экономических вызовов потребуются кардинальные изменения для создания новой экономики и новых инвестиционных циклов. В связи с этим Василий Голубев поручил экономическому блоку правительства сформировать в каждом исполнительном органе власти и муниципалитетах «команду развития».

- Она должна помогать инвесторам: консультировать, сопровождать, снимать барьеры, формировать предложения по стимулированию перспективных рынков, - сказал губернатор.

СТАВКА НА ДРУЖЕСКИЕ СТРАНЫ

В обновленной стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года уточняется и география экспорта, делается акцент на дружественные страны.

- Во многих из них – в Турции, Иране, Белоруссии, Индии, Китае – в наших ближайших планах совместно с деловыми объединениями и бизнесом создать «офисы присутствия» Ростовской области, - продолжил Василий Голубев. - Для привлечения инвесторов в новые ниши нужны новые рынки сбыта.

Еще одна перспективная инвестиционная ниша – туристская отрасль.

- Побережье Дона и Таганрогского залива – хорошая площадка для инвестиций. Стабильный рост турпотока подтверждает эффективность инвестиций в донской туризм, - сказал Василий Голубев.

ПРОРЫВ В ИННОВАЦИЯХ

Василий Голубев заявил, что необходимо создать условия для прорыва в инновационной сфере. По его мнению, для этого нужно, среди прочего, создать соответствующую инфраструктуру.

- В муниципалитетах с численностью свыше 50 тысяч человек должен быть создан как минимум один частный индустриальный парк или технопарк. Это новые возможности для бизнеса и потенциальные новые рабочие места, - сказал Василий Голубев.

Губернатор привел примеры уже реализованных проектов. Это Новочеркасский индустриальный парк и бизнес-парк «ГПЗ» в Ростове.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Отдельно остановился губернатор на мерах поддержки бизнеса. В следующем году все преференции будут сохранены, заверил он.

Одним из важнейших направлений Василий Голубев назвал сокращение времени на пути инвестора к старту своего проекта, в частности – сроков подготовки и согласования исходно-разрешительной документации. Работа в этом направлении уже начата в ходе реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток».

Продолжается развитие территорий с особыми преференциями для бизнеса.

- Ростовская область подготовила заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Новочеркасского индустриального парка. В случае ее одобрения федеральным центром, для резидентов на длительный период будут предусмотрены заметные налоговые преференции. На этой территории планируется организовать свободную таможенную зону. Необходимое для подачи заявки количество резидентов уже есть, как есть и резерв для дальнейшего развития – более 200 га свободных участков со всеми необходимыми коммуникациями, - сказал Василий Голубев.

«МЫ СИЛЬНЫ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ»

Губернатор также сообщил, что в следующем году будет открыто несколько площадок для реализации молодежных инициатив. Региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий станут уникальными площадками, где сочетаются наука и искусство, творчество и бизнес.

- Будем там и учить, и слушать молодежь, развивать взаимодействие представителей научного и профессионального сообщества из различных креативных индустрий: архитектура, промышленный дизайн, IT, музыка, кино, живопись, мода, - сказал Василий Голубев.

Губернатор выразил убеждение, что инвестиции в новое поколение созидателей позволят менять регион и страну к лучшему.

- Наша основная ставка – на человеческий капитал и таланты, - добавил глава региона.

В завершении своего выступления Василий Голубев поблагодарил предпринимателей и всех жителей региона, которые не остаются в стороне, когда кому-то нужна поддержка.

- Мы сильны, когда мы вместе, - сказал он.