Комплексы С-300 украинских ПВО на параде в Киеве, август 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром в среду, 14 декабря, в столице Украины и в Киевской области была в очередной раз объявлена воздушная тревога. В эти же часы сигналы воздушной тревоги звучали также в Житомирской и Винницкой областях незалежной. Обе они находятся чуть западнее Киевской области.

Столичный мэр, Виталий Кличко, утром сообщил в своем телеграм-канале следующее: «Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место». Час спустя бывший чемпион мира по боксу, ставший градоначальником, сделал заявление, что в киевском небе доблестные украинские зенитчики смогли сбить десять беспилотников. Повреждены административные здания.

Глава военной администрации столичного региона, Алексей Кулеба, в связи с атакой беспилотников и работой средств противовоздушной обороны, обратился к жителям с призывом находиться в укрытиях до завершения объявленной воздушной тревоги.

После 9 часов утра стало известно о второй волне воздушной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависят поставки военной техники и личного состава из центральных и западных регионов самостийной в зону конфликта на Донбассе.

Профессор МГИМО, директор Центра политических исследований Алексей Подберезкин в эфире «Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос ведущей Марии Бачениной, напомнил, что в Шевченковском районе Киева нет объектов генерации электроэнергии. Потому и объектов для атаки беспилотниколв там быть тоже не могло.

Профессор МГИМО, директор Центра политических исследований Алексей Подберезкин. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- Скорее всего, это опять самоподрывы ракет старых комплексов С-300 украинских ПВО, - предположил господин Подберезкин, - Неумелая стрельба по воздушной цели может привести к падению ее осколков, остатков - и привести к значительным разрушениям в жилом секторе. Такое в том же Киеве уже бывало не раз. Это могут быть также остатки устаревших ракет ЗРК «Бук» украинских зенитчиков.

Профессор также выразил уверенность, что ни о каком-то «сознательном нарушении энергоструктуры одного из центральных районов киевской столицы» и речи быть не может. Наблюдаются разрушения и повреждения, характерные именно для поражения остатками зенитных ракет.

На вопрос о состоянии украинской энергетики, которая, по словам руководителей киевского режима, разрушена более чем наполовину, и о возможностях исправления ситуации, Алексей Подберезкин ответил так:

- Что касается возможности Украины импортировать электроэнергию из Европы. Технические возможности есть. Но будет ли Европа продавать, и в каких объемах? И облеченные властью люди в Киеве должны понимать, что просто так убийство мирных людей в Донецке, Горловке, Макеевке не проходит. Да, те, кто руководит, - они пока неудобства, испытываемые простыми киевлянами, переживают в комфортных в условиях, у всех начальников есть генераторы, вода , свет и тепло. Но надолго ли?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

Подробности инцидента пока неизвестны (подробнее)