Глава Ленинградской области Александр Дрозденко об экономике и санкциях: «Для нас самое главное – сохранение стабильности и рабочих мест»

Губернатор Александр Дрозденко подвел итоги 2022 года. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ситуация в экономике Ленинградской области остается стабильной, несмотря на западные санкции. Об этом глава региона Александр Дрозденко рассказал 13 декабря в ходе большой пресс-конференции. На встрече с журналистами губернатор подвел итоги 2022 года и рассказал о планах на 2023-й. По словам Александра Дрозденко, даже в условиях внешних ограничений и общей экономической ситуации, этот год область заканчивает с неплохими результатами.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЭКОНОМИКУ

Один из главных показателей стабильности экономики – рост инвестиций. В этом плане Ленинградской области есть чем гордиться: с начала года объем вложений в основной капитал составил 361 миллиарда рублей.

«Очень хорошие цифры по инвестициям в основной капитал: на 20,9% рост к уровню прошлого года по итогам 9 месяцев. По итогам года ожидаем рост на 9,3%», – рассказал Александр Дрозденко.

Более половины общего объема (51,6%) инвестиций крупных и средних предприятий приходится на обрабатывающие производства. Еще 21,5% инвесторы вложили в сферу транспортировки и хранения. В регионе реализуются важные для экономики страны инфраструктурные и промышленные проекты. Крупнейшие из них - строительство газохимического комплекса, терминала по перевалке минеральных удобрений «Ультрамар» и универсального терминала группы «Новотранс» в Усть-Луге, развитие Волховского филиала АО «Апатит» и строительство новых мощностей компании «ЕвроХим».

Всего по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал, по предварительным оценкам, составит 551,3 миллиарда рублей.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ, УХОДЯЩИМИ ИЗ РОССИИ

В этом году Россию покинули многие западные компании. Александр Дрозденко предлагает ввести против зарубежных «беглецов» контрсанкции. И потребовать от производителей, инвестиционные соглашения с которыми еще действуют, вернуть средства от полученных льгот и прямых инвестиций региона. Губернатор допустил, что Ленинградская область может через суд добиваться компенсаций от зарубежных фирм, покинувших нашу страну.

«Я не поменял свое мнение, но решение принимается на федеральном уровне, куда я направил свои предложения, – сообщил Александр Дрозденко. - Первое: если компания уходит, остановлено производство – почему в оценку бизнеса включаются наши народные ресурсы – леса, карьеры, земельный участок, находящиеся в аренде. Эти ресурсы в аренде не должны включатся в оценку бизнеса при продаже. Второе: если у нас есть инвестиционный период, на который мы подписали соглашение с предприятием, где одна сторона гарантирует инвестиции, а другая – льготы, значит, при расторжении договора и ухода компании мы должны требовать возврат льгот. Но нас сдерживает то, что появляются российские компании, готовые купить эти производства».

Губернатор подчеркнул, что главной целью для правительства региона остается сохранение стабильности и рабочих мест.

«Для нас самое главное – это сохранение стабильности и рабочих мест, а не возврат средств и не наказание инвестора», - отметил Дрозденко.

О БЮДЖЕТЕ 2023 ГОДА

Глава региона предупредил, что следующий год будет финансово непростым. Тем не менее, бюджет Ленинградской области на 2023 год остается сбалансированным, он покрывает все социальные обязательства. Больше 90% расходов региональной казны выделяется на государственные программы. Приоритетная роль по-прежнему отдается образованию, социальной поддержке и здравоохранению. На них будет направлено 97,8 миллиарда рублей.

«Следующий год будет непростой. Это связано, в первую очередь, с отменой института консолидированных групп налогоплательщиков. Но я надеюсь, что мы сохраним в следующем году уровень бюджета на уровне 2022 года», - рассказал Александр Дрозденко.

О САМЫХ СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЯХ 2023 ГОДА

Журналисты спросили главу региона, какие самые сложные решения ему пришлось принимать в этом году.

По словам губернатора, самые сложные решения, которые ему пришлось принимать в этом году, связаны с мобилизацией. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Они связаны с мобилизацией, - признался Дрозденко. - Я переживаю за каждого жителя Ленобласти, и те трагические извещения, которые мы получили, а их уже около 80, это трагедия для каждого из нас. С одной стороны, мы должны защищать интересы нашей страны, но каждый, кто туда уходит, рискует жизнью. Что даст нам 2023 год, мы не знаем, но главное - не сдаваться».

Сейчас одна из главных задач для правительства региона – позаботиться о семьях военнослужащих. В начале октября по инициативе губернатора льготы для родственников бойцов были существенно расширены. В списке мер поддержки – бесплатное питание для школьников и студентов, бесплатные детсады, льготный проезд на общественном транспорте, социальная помощь пожилым людям и многое другое. Кроме того, глава региона учредил губернаторские стипендии для студентов, чьи родители сражаются в зоне СВО.

Помощь оказывается и военнослужащим. В зону спецоперации регулярно отправляются комплекты дополнительной экипировки, техники, специального оборудования, медикаментов, наборы продуктов и многое другое. Все необходимое покупается не только на деньги региона – большую помощь оказывают неравнодушные ленинградцы.

- Жители и бизнес Ленинградской области оказали помощь военнослужащим в зоне СВО в общей сложности на 400 млн рублей, - рассказал Александр Дрозденко.

О ПЛАНАХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЕНАКИЕВО В 2023 ГОДУ

Ленинградская область первой из российских регионов заявила об оказании помощи ДНР. С мая ленинградские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру подшефного Енакиево. За семь месяцев область оказала донецкому городу помощь почти на миллиард рублей. Поддержка продолжится и в 2023 году.

«750 миллионов рублей - это минимум, который мы потратим на Енакиево в следующем году. Например, мы хотим построить детский сад в Углегорске. Существующее здание пострадало при обстрелах», - рассказал губернатор.