Сообщества ВКонтакте в приложении VK Мессенджер: следить за новыми записями пабликов можно в формате чата

ВКонтакте представила бета-версию сообществ в приложении VK Мессенджер

ВКонтакте представила бета-версию сообществ в приложении VK Мессенджер: пользователи могут следить за интересными и любимыми пабликами в формате чатов. Новая функция поможет оперативно получать информацию от авторов, блогеров и медиа, а также не пропускать свежие публикации сообществ ВКонтакте. Бета-версия сообществ появилась в мобильном приложении VK Мессенджер на iOS и Android.

Во время общения в чатах подписчики сообществ смогут моментально увидеть свежие публикации любимых блогеров, авторов, музыкантов, тематических групп и медиа — в привычном формате мессенджера. Выбирать сообщества и читать опубликованные посты можно не покидая приложения: подписки доступны на главном экране VK Мессенджера. При необходимости отдельные сообщества можно скрыть — они попадут в архив и не будут показываться на главном экране.

В актуальной версии приложения VK Мессенджер появилась поддержка мультипушей: если у пользователя подключено несколько аккаунтов, например учебный и личный профиль, можно получать уведомления от всех.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Сообщества ВКонтакте — уникальный феномен, за которым следят миллионы пользователей, а сотни тысяч авторов ежедневно наполняют паблики качественным контентом. В этом году число активных авторских пабликов перешагнуло отметку в 1,9 млн. Внедрение сообществ в VK Мессенджер усилит связь создателей контента с аудиторией: можно оставаться в курсе свежих новостей в новом формате, следить за обновлениями от авторов и блогеров, не прерывая общение с друзьями или коллегами».

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава VK Мессенджера:

«На первом этапе сообщества в VK Мессенджере — это прежде всего удобный дополнительный источник для обмена информацией. Мы будем внимательно следить за обратной связью от создателей контента и пользователей VK Мессенджера, а также продолжим разрабатывать новые инструменты, которые позволят проводить время онлайн с наибольшей пользой и комфортом, увеличивая вовлечённость в авторский контент».

Ранее VK Мессенджер представил большое обновление для организации комфортного личного и рабочего пространства в онлайне. В приложении появилась возможность группировать чаты по папкам — для удобного разделения личных, рабочих и учебных переписок. Кроме того, приложение теперь адаптировано под большие экраны планшетов iPad. Актуальная версия VK Мессенджера доступна по ссылке vk.me/app.