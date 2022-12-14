Руководитель ФАДН России выступил на Мероприятии высокого уровня по случаю открытия Международного десятилетия языков коренных народов

Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.

В рамках своего выступления Игорь Вячеславович рассказал о приоритетах Российской Федерации в сохранении многоязычия в рамках Десятилетия.

Отмечено, что для России, как одной из самых многонациональных и многоязычных стран мира, сохранение и развитие языков народов – это долгосрочный и абсолютный приоритет государственной политики, закрепленный в федеральном и региональном законодательстве.

Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.

Руководитель ФАДН России, обратил внимание присутствующих на то, что наша страна одной из первых выступила инициатором проведения Международного десятилетия и приняла Национальный план мероприятий, намеченных к его проведению.

«Приоритеты – не есть нечто застывшее, определенное раз и навсегда. Они меняются во времени, они зависят и от состояния языков, и от остроты проблем, и от появления новых возможностей их сохранения, активности их носителей и многих других факторов, в том числе от тех людей, кого сами носители языков избирают во власть, и даже… от мировой моды на те или иные методы сохранения языков», - сказал Игорь Баринов.

Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.

Руководитель Агентства отметил ключевые направления, определяемые спецификой языковой ситуации в стране, по сохранению многоязычия в рамках Десятилетия: образование, цифровизация и культура.

В качестве примера эффективной деятельности в рамках Десятилетия, представлена Международная конференция «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов», прошедшая в этом году в г. Москве.

Конференция собрала исследователей высокого уровня из более чем 40 стран, по ее итогам принята Московская декларация о сохранении языков, а также выработаны конкретные рекомендации, адресованные ЮНЕСКО и другим международным организациям, правительствам, учреждениям науки, культуры, образования, коммуникации и информации.

Игорь Баринов анонсировал проведение подобной конференции каждые два года в различных регионах России в течение всего Десятилетия для того, чтобы у всех экспертов была возможность ознакомиться на месте с политикой и практикой сохранения и развития языков, в том числе в самых отдаленных местах.

В заключение своего выступления он выразил уверенность, что опыт России, где коренные народы надежно сохраняют свою идентичность, где накоплен огромный опыт уважения к их традициям, культуре и языкам, где созданы институты, поддерживающие и развивающие культуры и языки, будет интересен всему миру. Полное видео выступления доступно по ссылке.

Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.

Фактические данные о многонациональности и многоязычии Российской Федерации:

• 193 народа, которые говорят на 277 языках и диалектах, при этом практически все – 99 процентов – в совершенстве владеют государственным языком – русским;

• 105 языков, которые используются в государственной системе дошкольного, школьного и среднего образования;

• 35 языков, признанных государственными в ареалах своего бытования;

• 23 языка, на которых можно получить высшее образование, в основном историко-филологическое;

• 50 языков, на которых ведётся теле- и радиовещание;

• 380 наименований газет на 51 языке;

• 130 наименований журналов и альманахов на 30 языках.

• 70 языков имеют письменность, на которых ежегодно издаётся более тысячи наименований книг, включая языки с числом говорящих на них всего лишь в несколько десятков человек.