Руководитель ФАДН России выступил на Мероприятии высокого уровня по случаю открытия Международного десятилетия языков коренных народов

Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.
В рамках своего выступления Игорь Вячеславович рассказал о приоритетах Российской Федерации в сохранении многоязычия в рамках Десятилетия.
Отмечено, что для России, как одной из самых многонациональных и многоязычных стран мира, сохранение и развитие языков народов – это долгосрочный и абсолютный приоритет государственной политики, закрепленный в федеральном и региональном законодательстве.
Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.
Руководитель ФАДН России, обратил внимание присутствующих на то, что наша страна одной из первых выступила инициатором проведения Международного десятилетия и приняла Национальный план мероприятий, намеченных к его проведению.
«Приоритеты – не есть нечто застывшее, определенное раз и навсегда. Они меняются во времени, они зависят и от состояния языков, и от остроты проблем, и от появления новых возможностей их сохранения, активности их носителей и многих других факторов, в том числе от тех людей, кого сами носители языков избирают во власть, и даже… от мировой моды на те или иные методы сохранения языков», - сказал Игорь Баринов.
Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.
Руководитель Агентства отметил ключевые направления, определяемые спецификой языковой ситуации в стране, по сохранению многоязычия в рамках Десятилетия: образование, цифровизация и культура.
В качестве примера эффективной деятельности в рамках Десятилетия, представлена Международная конференция «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов», прошедшая в этом году в г. Москве.
Конференция собрала исследователей высокого уровня из более чем 40 стран, по ее итогам принята Московская декларация о сохранении языков, а также выработаны конкретные рекомендации, адресованные ЮНЕСКО и другим международным организациям, правительствам, учреждениям науки, культуры, образования, коммуникации и информации.
Игорь Баринов анонсировал проведение подобной конференции каждые два года в различных регионах России в течение всего Десятилетия для того, чтобы у всех экспертов была возможность ознакомиться на месте с политикой и практикой сохранения и развития языков, в том числе в самых отдаленных местах.
В заключение своего выступления он выразил уверенность, что опыт России, где коренные народы надежно сохраняют свою идентичность, где накоплен огромный опыт уважения к их традициям, культуре и языкам, где созданы институты, поддерживающие и развивающие культуры и языки, будет интересен всему миру. Полное видео выступления доступно по ссылке.
Фото предоставлены пресс-службой ФАДН.
Фактические данные о многонациональности и многоязычии Российской Федерации:
• 193 народа, которые говорят на 277 языках и диалектах, при этом практически все – 99 процентов – в совершенстве владеют государственным языком – русским;
• 105 языков, которые используются в государственной системе дошкольного, школьного и среднего образования;
• 35 языков, признанных государственными в ареалах своего бытования;
• 23 языка, на которых можно получить высшее образование, в основном историко-филологическое;
• 50 языков, на которых ведётся теле- и радиовещание;
• 380 наименований газет на 51 языке;
• 130 наименований журналов и альманахов на 30 языках.
• 70 языков имеют письменность, на которых ежегодно издаётся более тысячи наименований книг, включая языки с числом говорящих на них всего лишь в несколько десятков человек.