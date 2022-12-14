Племянница Петрухи из «Белого солнца пустыни» призналась в семейной драме

Мальчику сейчас четыре. Вот уже больше года папа и мама не живут вместе. При этом бывший, по словам Анны, не унимается. Фото: Личный архив

Советского актера Николая Годовикова, прославившегося блистательной ролью красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», уже пять лет нет в живых. Скончался он из-за онкологического заболевания. Но имя артиста, который вошел в историю советского кинематографа, нет-нет да попадает в новости. Сначала дети (у актера остались сын и дочь) делили наследство, потом грянул скандал с аферистом, назвавшимся внебрачным сыном звезды. Не оставалась в стороне от семейных разборок племянница актера, которая одной из первых отвергла сына-самозванца. Теперь же 31-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Барановская (дочка родной сестры актера) сама оказалась в центре семейного скандала.

- Этот шрам на лице оставил мне отец моего сына. Синяки и ссадины от его побоев и издевательств я уже давно считать перестала. Ставил на колени на горох, унижал, оскорблял, - рассказала KP.RU Анна Барановская.

Об угрозах бывшего Анна не раз сообщала в полицию. Но приструнить Александра это не помогло. Фото: Личный архив

Все эти издевательства начались в семье гражданских супругов сразу после рождения сына. Мальчику сейчас четыре. Вот уже больше года папа и мама не живут вместе. При этом бывший, по словам Анны, не унимается.

- Месяц назад я согласилась выйти замуж за другого. Мы с будущим мужем встретились после нашего расставания с отцом моего пока единственного ребенка. На днях подали заявление в ЗАГС, думала, ну все: теперь заживем счастливо. Но когда об этом узнал мой бывший, начался сущий кошмар, - не скрывая слез, делится наболевшим племянница актера.

По словам женщины, безработный Александр Харьковский превратил ее жизнь в ад.

- Почти каждый день он угрожает убить меня и сына. Заставляет отказаться от нового брака. А если я все же выйду замуж, требует платить ему за это. Даже сумму пособия себе назначил - 30 тысяч рублей в месяц, - сетует доведенная до отчаяния женщина.

Малыш и его мама живут в постоянном стрессе. Фото: Личный архив

Об угрозах бывшего Анна не раз сообщала в полицию. Но приструнить Александра это не помогло.

- Я написала с десяток заявлений. Устно мне отвечают из серии, мол, все живы и нечего жаловаться. Письменно шлют отказы в возбуждении уголовных дел. Жить так дальше невыносимо, и мы с женихом всерьез думаем о побеге, - поделилась планом спасения Анна.

Женщина признается, что переезжать из-за тирана из родного ей города Санкт-Петербурга, совсем не хочет.

- Уже нашла риелтора и всерьёз настроена на продажу квартиры, - рассказала Анна. - Другого выхода у меня просто не осталось.

Новый адрес семья будет держать в секрете.

А что же сам папаша? KP.RU дозвонился до мужчины, но конструктивного диалога не вышло.

- Это мой ребёнок, моя женщина. Я не собираюсь это с вами обсуждать. Тем более сейчас я болею, - обрубил разговор Александр Харьковский.

Анна и ее новый мужчина подали заявление в ЗАГС. Фото: Личный архив

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Бьет - значит любит?

- Закона о семейном насилии мы, кажется, ждать будем еще долго. А пока все очень не просто для жертв и максимально легко для их обидчиков, - объяснил адвокат Максим Власов. - В первую очередь такое количество отказов в возбуждении уголовных дел против семейных тиранов связано с нашим менталитетом. Множество поколений выросли на присказке: «бьет - значит любит». И это жизненное кредо множества мужчин, в том числе и в погонах. Но уголовные дела не спешат возбуждать не только из-за своих личных взглядов. Часто полицию подводят сами жертвы семейного насилия. Еще будучи сотрудником милиции, я сталкивался с женщинами, которые прощали мужей и отзывали претензии, будучи с еще не зажившими сломанными ребрами и носами. Поэтому берутся за такие дела правоохранители неохотно. Кроме того, максимум, что могут пришить тирану, это статья 116 «Побои». У нас по-прежнему в чести палочная система, а это преступление легкой тяжести и не попадает в рейтинги отделов. Что делает расследование еще менее привлекательным.