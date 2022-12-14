Повышенный кэшбэк до 50% и денежные призы: Тинькофф объявил новогодний кэбшэк-фест

Перед Новым годом можно не только солидно потратиться на покупки подарков для родных и близких, но и здорово на них сэкономить. Для этого достаточно правильно совершать покупки по банковской карточке. Так, с 14 по 25 декабря Тинькофф проводит новогодний кэшбэк-фест. Участники феста смогут получить повышенный кэшбэк до 50% за покупки у партнеров Тинькофф, а также принять участие в розыгрыше денежных призов с призовым фондом в 1 миллион рублей.

Что нужно сделать, чтобы получить повышенный кэшбэк до 50%? Партнерами Тинькофф в кэшбэк-фесте выступают более 50 известных магазинов и сервисов. Персональные предложения от них можно найти в разделе «Кэшбэк и бонусы» — «Новогодний кэшбэк-фест» в мобильном приложении Тинькофф. Активируйте в мобильном приложении Тинькофф специальное предложение от партнера и совершите покупку в соответствии с его условиями.

А чтобы стать участником розыгрыша денежных призов с общим призовым фондом 1 миллион рублей, нужно единоразово или накопительно совершить покупку по спецпредложению на сумму от 5 тысяч рублей. Сумму покупок в рамках акции можно отслеживать с помощью специального индикатора прогресса в приложении. При этом для всех участников розыгрыша предусмотрен гарантированный приз — кэшбэк 5% на одну покупку в популярных супермаркетах.