Главные развлечения в Пермском крае в новогодние каникулы

Новый год - совсем близко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Дягилев+»

24 декабря в Перми концертом солистов оркестра musicAeterna откроется специальный проект Дягилевского фестиваля - «Дягилев+» (18+). Он начнется в 19.00 в частной филармонии «Триумф». А в 23.59 в Органном зале Пермской филармонии хора musicAeterna исполнит Рождественский концерт, состоящий из маленьких шедевров, созданных выдающимися композиторами разных стран и эпох.

Премьера De temporum fine comoedia состоялась в июне 2022 года. Фото: Гюнай Мусаева и Никита Чунтомов

Главным событием «Дягилев+» станет показ оперы-мистерии Карла Орфа De temporum fine comoedia в постановке Анны Гусевой и в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением дирижера мировой известности - Теодора Курентзиса. Спектакль номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска - 2022» в пяти категориях. Показы пройдут 25 и 26 декабря на заводе Шпагина, начало в 20.00.

Ледовое шоу

25 декабря в 64-м квартале пермской эспланады – возле Театра-Театра - будет открыт большой каток. Его площадь составит 1800 квадратных метров, одновременно кататься там смогут до 100 человек. Будут работать раздевалки, зоны для питания и медпункт. Перед Новым годом пермяки смогут вдоволь накататься на коньках. А 2-5 января на катке пройдет Ледовое шоу «300 лет Перми» (0+), в котором примут участие пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и других звездные фигуристы. В программу шоу войдут представления, мастер-классы и автограф-сессии. Вход на него будет бесплатным.

В Ледовом шоу «300 лет Перми» примет участие звезда фигурного катания Татьяна Тотьмянина Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Чудо Чуди»

24 декабря в ПДНТ «Губерния» и 3 января в Центре городской культуры состоится мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» (6+), созданный к 300-летию Перми по мотивам коми-пермяцких легенд и мифов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Спектакль представляет собой фантастическое путешествие в другое измерение, созданное с помощью видеоарта, авторской музыки и уникальной пластики театра «Мимикрия».

Новогодние спектакли для детей...

По всему краю пройдут новогодние елки для детей. Но кроме традиционных хороводов с Дедом Морозом малыши Прикамья смогут посетить много интересных мероприятий.

С 25 декабря по 8 января Пермский театр оперы и балета имени Чайковского показывает самый новогодний балет «Щелкунчик» (6+). Это волшебная сказка о том, что в праздник обязательно случаются чудеса.

А в Пермской краевой филармонии детей ожидают сказочные музыкальные представления. 2 января ансамбль солистов «Хорус-квартет» представит музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или новые приключения Бременских музыкантов» (6+), в который войдут любимые и популярные песни из мультфильмов и кинофильмов.

3 января состоится концертная программа «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+), в которой прозвучит магическая музыка, звучащая в культовых фильмах о Гарри Поттере.

А 14 января маленькие зрители узнают, кто живет в «Домике Тетушки Виолы» (6+), посмотрев музыкальную историю с «живыми» иллюстрациями художника на песке про Дедушку Альта, Тетушку Виолу и Контрабаса-Соседа.

Свои новогодние представления и экскурсии для детей подготовили и в городах Прикамья. Жители региона, которые захотят отправиться в Кудымкар, с 20 по 30 декабря смогут побывать на театрализованной экскурсии «Новогодние тайны Пармы» (6+), которую подготовил Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка.

Коми-Пермяцкий драматический театр им. М.Горького приглашает на сказочные спектакли. 3 января состоится представление «Ваня-Пух и все-все-все» (6+), 4 января - спектакли «Зарни Инь. Золотая баба» (0+) и «Серая звездочка» (0+), а 8 января на сцене театра оживут герои сказов Бажова «Медной горы хозяйка» (6+) и «Малахитова шкатулка» (6+).

Чердынский краеведческий музей 6 января устраивает праздник для детей «Новогодняя елка в музее» (0+).

…и для взрослых

Пермская филармония приглашает пермяков на IX Международный Рождественский фестиваль. 26 декабря московский Emotion-orchestra представит рождественскую программу «Мусоргский. Картинки» (6+).

Юрий Медяник и музыканты Emotion Orchestra представят новую экстраординарную программу «Мусоргский. Картинки»!

28 декабря состоится программа «Рождественское волшебство» (6+) от обладателя Гран-при Всероссийского конкурса «Уральские фанфары» Квартета саксофонов GRADIENT из Екатеринбурга.

А 30 декабря, по прекрасной многолетней традиции, канун Нового года слушатели Органного зала могут отметить с ансамблем солистов «Квартет Каравай» Пермской краевой филармонии и услышать премьеру программы «Ирония любви, или С Новым годом!» (6+).

Театр-Театр 28 и 29 декабря представит золотомасочный мюзикл «Винил» (16+), а 30 и 31 декабря - спектакль «Маскарад» (16+) по драме Михаила Лермонтова.

Пермский театр оперы и балета сразу после Нового года покажет спектакль-фламенко «Фрида» (6+). Его можно будет увидеть 1 и 2 января. А с 3 по 8 января в театре ежедневно будут проходить концерты камерного оркестра «Времена года: из Венеции в Буэнос-Айрес» (6+).

Коми-пермяцкий театр 5 января приглашает на комедию «Красавцы» (18+), которая расскажет о том, на что способны настоящие мужчины ради своих женщин.

Отправляемся в путешествие

А самое замечательное и интересное занятие в новогодние каникулы - отправиться в путешествие по Прикамью. В рамках проекта «Новогодний маршрут - 2023» с 17 по 25 декабря в музее «Усадьба Голицына», расположенном в «Усолье Строгановском», будет проходить мероприятие «Новый год в Ремесленной слободке» (6+), а также состоится фестиваль культурного наследия «Горный город» (6+).

В Кунгуре с 19 по 29 декабря и со 2 по 14 января будет работать Резиденция Деда Мороза. В Театре юного зрителя состоится спектакль «Серебряное копытце» (0+). А в знаменитой Кунгурской Ледяной пещере можно побывать на театрализованной экскурсии «В гости к Дедушке Морозу» (0+).

В Чайковском с 16 по 30 декабря, а также 3 января будет проходить детское интерактивное шоу «Тайна Новогоднего экспресса» (0+) и театрализованное представление «Новогодний калейдоскоп» (6+). В Березниковском драматическом театре 23 и 24 декабря состоится спектакль «Снежная королева» (6+).

Праздничные мероприятия ждут туристов также в Кизеле, Александровске, Губахе, Лысьве, Чусовом.

А полюбоваться неповторимыми пейзажами Пермского края приглашают пермские турфирмы.

Нравится активный отдых? Вы можете прокатиться по замерзшей реке Чусовой в санях снегохода, увидеть Кын-завод, камни Полюд и Ветлан, подняться на Усьвинские столбы, посетить места съемок фильма «Сердце Пармы»: Каменный город и Шумихинские скалы.

Во время культурно-познавательных экскурсий можно спуститься в Кунгурскую пещеру и подняться на Белую гору, где расположен «Уральский Афон» - Белогорский монастырь. Проехать по историческим городам Верхнекамья: Усолью, Соликамску, Чердыни. Увидеть деревянные сооружения в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Хохловка». В этом году в число познавательных экскурсий вошли также маршруты «По Дягилевским местам», «Вкус Пармы», «Изведанная, не изведанная Добрянка».

«Уральский Афон» - Белогорский монастырь Фото: архив "КП"

А если во время путешествий вы любите знакомиться с блюдами тех мест, которые посещаете, то вам непременно нужно побывать в одном из гастрономических туров: «Загадки страны Вису» с дегустацией коми-пермяцкой кухни или «Гастротур» с дегустацией черной икры и осетрины. Подробности вы можете уточнить в туристском информационном центре по адресу: ул. Ленина, 58 и на официальном туристическом сайте VISITPERM.RU.

Новогодние каникулы не зря настолько продолжительные – они даны для того, чтобы можно было в полной мере отдохнуть, развлечься и узнать что-то новое.