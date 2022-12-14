Творческие бригады Минобороны России появились в зоне спецоперации

В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих – участников специальной военной операции по решению Министра обороны России Главным военно-политическим управлением сформирована на постоянной основе вторая фронтовая творческая бригада, состоящая из мобилизованных граждан, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов. Теперь в районах СВО будет действовать две таких бригады.

«В составе творческой бригады, артисты профессионалы, некоторые из них работали в театрах, у нас есть представители театра «Новая Опера» и «Современник», ребята профессионалы своего дела. Я сам знаю по себе каково это в боевой обстановке просто под гитару попеть песни, боевой дух поднимается у всех», - отметил руководитель первой фронтовой творческой бригады Владислав.

Главная цель фронтовой творческой бригады - культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации, сбор армейского фольклора, накопление уникального опыта работы артистов в условиях ведения боевых действий.

Отметим, Первая фронтовая творческая бригада убыла в объединенную группировку войск (сил) в ноябре 2022 года. Кроме оружия у музыкантов есть инструменты и микрофоны.

«В составе Первой фронтовой творческой бригады Минобороны России: талантливый музыкант, экс-скрипач легендарной рок-группы «Аквариум», основатель и художественный руководитель Международного фестиваля барочной музыки «EARLYMUSIC» Андрей Решетин, ведущий актер московского театра «Современник» Евгений Павлов, а также другие талантливые и заслуженные мастера сценического искусства со всей страны», - перечислили в Минобороны России.