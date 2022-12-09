Владимир Путин: Мы обязательно должны сделать все, чтобы студенты продолжали образование

Студенты-медики из Херсона в Петербурге.

СОЗДАДИМ ВСЕ УСЛОВИЯ

Слова президента о необходимости помочь эвакуированным на левобережье Днепра и юг России вузам Херсонской области наладить образовательный процесс уже который день цитируют в местных пабликах. Это и понятно - студенты, и преподаватели с 9 ноября, когда пришлось срочно выехать, живут в ожидании перемен. Но при этом продолжают обучение - дистанционно.

- Что касается академий и преподавателей высшей школы, то здесь есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех на них распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются российские коллеги, - обратился Владимир Путин к преподавателям. - Но есть еще один аспект, связанный с Херсоном. Там, по-моему, четыре вуза было, они переехали с правого берега на левый, мы обязательно должны сделать все для того, чтобы студенты продолжали образование. И многие из них продолжают в очно-заочной форме сейчас, нужно создать для них условия соответствующие.

Глава государства, отвечая на вопросы молодых ученых, сказал и о том, что наука на новых территориях, как и по всей стране, будет поддерживаться с помощью грантов, а зарплаты в вузах должны достичь 200 процентов среднего дохода по региону - как везде в России.

Развитие вузовской инфраструктуры Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР позволит еще больше раскрыть огромный потенциал этих регионов, в том числе научный, кадровый. Президент еще раз подчеркнул, что жители этих регионов - «это наши люди», и они будут пользоваться равными правами и возможностями с теми, кто живет в других регионах России.

УЧЕБУ ПРОДОЛЖАЮТ ДИСТАНЦИОННО

В первой половине ноября студенты и их преподаватели массово покинули Херсон, перебравшись на левый берег Днепра - в Геническ, а потом дальше - в Крым, Краснодарский край. Но, несмотря на сотни бытовых проблем, об учебе не забывали, уже буквально через неделю все вузы продолжили занятия и прием абитуриентов на заочную форму обучения.

- Больше 300 сотрудников Херсонского университета после сообщения об оставлении города отправились в эвакуацию, в том числе все 11 докторов наук, 25 кандидатов наук, 85 преподавателей, - рассказала ректор ХГУ Татьяна Томилина. - Конечно, кто-то не смог уехать - по разным причинам. Но костяк и большинство студентов выехали. И все девять факультетов создали группы в соцсетях, начались занятия онлайн. У нас студентов 4133, я не хочу краснеть перед ними, год терять нельзя. Конечно, кто-то будет переводиться, как девочка-второкурсница, родители которой получили сертификат в Симферополе. Но я, как глава Ассоциации ректоров херсонских вузов, считаю, что они должны сохраниться. Я верю, что мы вернемся!

Ректор ПСПбГМУ Сергей Багненко и ректор ХГУ Татьяна Томилина.

Вузы эвакуировались, когда приемная кампания еще продолжалась. В техническом, аграрном и классическом университетах заявления от абитуриентов на заочное обучение продолжали принимать до 1 декабря. Приемные комиссии работали в Геническе и Скадовске.

Самые востребованные специальности в ХГУ - это муниципальное управление (новым территориям нужны управленцы) и медицина.

- Будущим врачам повезло, - рассказывает Татьяна Томилина. - Вуз заключил договор с Санкт-Петербургским медуниверситетом имени Павлова. И 27 студентов проходят стажировку. Она должна была завершиться уже, но ребятам продлили учебу в Северной столице.

- Переезд в Санкт-Петербург и обратно, комфортное размещение в общежитиях с трехразовым питанием взял на себя университет в соответствии с традициями академической мобильности в РФ, - рассказали в министерстве образования Херсонской области.

Остальные учащиеся большей частью сейчас на дистанционке, кроме выехавших в Крым будущих управленцев. Там нашли помещение для занятий 23 студентов. Преподаватели назначают время и приезжают читать лекции, давать задания. Вузовские педагоги надеются, что для госуниверситета, как и для морской академии, технического и аграрного вузов определят место постоянного нахождения на время эвакуации.

- Сейчас мы будем искать вариант, куда бы студенты могли приехать и где был бы обычный учебный процесс, - говорит Татьяна Томилина. - Нужен корпус. Потому что только у нас в вузе 720 студентов-очников, которые хотят учиться. И преподаватели! Напомню, из них 11 - доктора наук. Кто-то, конечно, останется в других вузах. Но около 80 человек ждут - куда им ехать, где получать жилищные сертификаты. Дружный коллектив. Сессию для заочников пока перенесли.

В сельхозвузе экзаменационная пора уже заканчивается. Первая сессия для всех студентов 1 и 2-х курсов началась еще 21 ноября. А с 5 декабря 2022-го стартовали занятия для студентов заочной формы старших курсов бакалавриата, а также магистров. В Херсонской государственной морской академии напоминают о продолжении занятий и о том, что курсантам положена стипендия.

КСТАТИ

Волонтеры из России помогли талантливой девушке

Девушка из Скадовска, которая мечтала продолжить обучение в России, зачислена в музыкальное училище при Саратовской консерватории имени Льва Собинова.

Анастасия.

- Я окончила первый курс Херсонского музыкального училища. Планировала учиться там и дальше, но с приходом России поняла, что теперь у меня появилось больше возможностей, - рассказала Анастасия. - Решила попробовать перевестись в консерваторию Саратова. На этой неделе я стала студенткой второго курса музыкального училища при консерватории. Можно сказать, сбылась моя мечта.

Помогли этому работники гуманитарной миссии «Единой России» и команды «Молодежки ОНФ».

- Мы связались с руководством консерватории, - рассказал глава миссии Игорь Кастюкевич. - У Анастасии оказались очень хорошие показатели по учебе, поэтому вопрос с ее переводом был решен быстро.

КОНКРЕТНО

Учиться по российским стандартам

В новых регионах, в том числе и в вузах Херсонщины, проверят содержание образовательных программ университетов, проведут анализ учебных планов, дисциплин, модулей, других компонентов образовательных программ.

«По итогам мониторинга будет оказана методическая поддержка по приведению образовательных программ в соответствие с российским законодательством в сфере высшего образования и выработаны общие подходы для того, чтобы с 1 сентября 2023 года эти вузы начали образовательную деятельность по российским стандартам», - говорится в сообщении Минобрнауки России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За каждым закрепят куратора

Министерство образования Херсонской области приняло указ, согласно которому все учебные заведения продолжат образовательный процесс, как в заочной, так и в очной форме. Для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников херсонских учебных заведений поручено создать все условия для учебы в дистанционном режиме.

Как сообщили в министерстве образования Херсонской области, с каждым учащимся вузов и средних профессиональных учреждений будет связываться их куратор и в индивидуальном порядке выбирать форму обучения. Преподаватели начинают использовать российские образовательные платформы.