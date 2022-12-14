Пять причин, почему мы так серьезно болеем. В Россию пришел самый страшный грипп за десятилетия

Заболеваемость ОРВИ и гриппом подскочила на 35% (данные Роспотребнадзора на 14 декабря). Половина всех новых случаев заболеваний — это грипп. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ОРВИ и гриппом подскочила на 35% (данные Роспотребнадзора на 14 декабря). Половина всех новых случаев заболеваний — это грипп.

Вирусы гриппа в этом году, прежде, чем прийти к нам, хорошо потренировались в теплых странах. Так, в Австралии гриппом тяжело болели дети, а в Никарагуа по скорости заболеваний даже побили рекорд печально памятного 2009 года. Напомним, в 2009 году мир познакомился с вирусом H1N1 – так называемым «свиным» гриппом. И именно свиной грипп вернулся к нам снова.

Вполне вероятно, что нас ждет один из худших за последние годы сезонов гриппа, считает заслуженный врач России Михаил Каган: «Там, где «стихает» коронавирус, другие вирусы могут начать восстанавливаться».

Говорят, что, пока бушевал ковид, грипп «отдохнул», Что это означает?

1. Слишком много людей не сталкивались с гриппом

Каждый пропущенный сезон гриппа увеличивает число людей, которые еще не были инфицированы, особенно это касается маленьких детей, которые, возможно, никогда не сталкивались с этими вирусами.

Многие из этих детей рождены матерями, которые сами перенесли меньше инфекций и, следовательно, передали меньше антител своему ребенку во время беременности или грудного вскармливания.

2. Иммунитет взрослых тоже ослабел

Иммунитет к гриппу ослабевает: без ежегодного напоминания организм человека может забыть, что значит бороться с гриппом, и ослабить бдительность.

Люди без иммунитета или с пониженным иммунитетом подобны топливу для огня. Чем больше топлива доступно, тем ярче вспыхнет болезнь.

3. Мало прививаемся

Для тех, кто познакомился со свиным гриппом в 2009 году или привился в этом году, нынешний патоген — это знакомый враг.. Этого «знакомства» недостаточно для полного предотвращения новых инфекций, но оно увеличивает шансы человека на создание успешной защиты и не тяжелое протекание болезни. К сожалению, прививаются у нас только половина населения России. По данным Роспотребнадзора на 14 декабря, в России привито 52% населения. Несмотря на схожесть симптомов, вирусы гриппа и новый коронавирус биологически отличаются друг от друга, поэтому вакцинация от одного из них не защищает от другого.

4. Перестали соблюдать дистанцию и носить маски.

Люди устали от соблюдения стандартных мер предосторожности и часто пренебрегают ими. «Как бы ни ценили мы «безмасочную» свободу, желание не заболеть должно возобладать, - говорит Михаил Каган. - Ношение масок остаётся эффективным и простым способом избежать заболевания всякий раз, когда риск заражения увеличивается».

И не важно — есть в вашем городе всплеск заболевания гриппом или нет. Но праздничные дни и десятки людей без масок, с которыми вы делите концертную площадку, корпоративную вечеринку и т. д. - все это серьезно увеличивает риск заболеть.

Шансы серьезно заболеть гриппом выше у пожилых, у людей с ослабленным иммунитетом, с определенными заболеваниями, и при этом без прививок. Выше риск и у детей до 5 лет и у беременных женщин.

5. Ковид никуда не ушел. После него гриппом можно заболеть еще хуже.

Ковид и грипп пока относятся к непересекающимся болезням. Они не могут одновременно поразить организм. Поэтому во время пандемии ковида грипп нас и не «трогал» - доминантный вирус вытесняет другие.

Но сейчас они могут идти друг за другом и вызывать серьезные проблемы. Учитывая широкое воздействие коронавируса на организм, нельзя игнорировать что он может сделать организм более восприимчивым к другим инфекциям. Но как долго длится этот эффект, к сожалению, пока нет ответа: научных данных для изучения этого явления слишком мало.

Даже если бы все подобные моменты были хорошо изучены, капризы вирусной эволюции могут привести к неожиданному повороту сюжета. И к этому надо быть готовыми.