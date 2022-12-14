Социальное государство

- Доля расходов государства на социальную сферу в целом последовательно увеличивается. Именно такой подход зафиксирован и в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку, - рассказал Владимир

Путин в конце ноября на церемонии открытия новых соцобъектов по всей стране.

- Значимы не цифры сами по себе, не статьи расходов. Главное - это те реальные изменения, которые происходят, возможности, которые открываются для граждан, - добавил он.

Так как этих реальных изменений (впрочем, как и новых возможностей) все время происходит много, мы решили вспомнить главные из них.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД

- Ожидаем, что в текущем году будет установлен и новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия, - сообщил глава страны.

На подъеме сейчас не только строительство жилья, но и создание новых социальных объектов.

- Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры последовательно выполняются, - напомнил российский лидер.

ОТ БАЙКАЛА ДО ДОНБАССА

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, какие средства идут на школы:

- У нас на капитальный ремонт 334 млрд рублей в целом заложено, на строительство школ - 488 млрд и на детские садики - порядка 160 млрд, то есть это более триллиона рублей. Мы каждый год строим 250 школ - такого нет нигде, и эту работу будем продолжать. В Тулуне после наводнения 2019 года построили новую школу. Теперь она чуть ли не лучшая на всю Иркутскую область.

Но не надо думать, будто социалка и жилье строятся только в «большой» России. В новых регионах Малороссии идет точно такая же работа. Например, в Волновахе к 1 сентября отстроили школу. Бригаде рабочих дали два с половиной месяца, чтобы поднять здание из руин.

Над ремонтом действительно постарались на славу. Такой мебели нет и в московских школах, а мониторы LG получше, чем у многих дома.

- Раньше-то это была не самая популярная школа. От центра далековато, и состояние было не очень, но теперь она лучшая. Хорошо, что я в нее хожу, - сказал местный 8-классник Артем, когда увидел ремонт.

В школу протянули оптоволоконный интернет.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

На недавнем совещании с правительством главе страны доложили, что, по статистике, с доходами бюджетников все в порядке.

- Разумеется, мы должны руководствоваться цифрами, которые дает статистика, но, во-первых, статистика и статистический учет сами нуждаются в совершенствовании, а во-вторых, прямо скажем, все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть, - тут же парировал президент.

Президент напомнил, что еще в 2012 году он дал поручение, что доходы бюджетников должны быть на среднем уровне по региону. Но этот показатель в итоге выполняют только десять субъектов. Да и то, им в прошлом дали поблажку - зарплаты могут недотягивать до средних на 5%. И даже у лучших теперь доходы бюджетников не превышают те самые разрешенные 95% от среднего показателя.

- В 2023 году не нужно затягивать с федеральной помощью регионам. В текущем году была инфляция, цены выросли... Уже в январе надо провести индексацию зарплат бюджетников, - распорядился российский лидер.

- Нужно правильно распределять приоритеты. И важнейший - уровень благосостояния граждан, - напомнил он.

ВЫПЛАТЫ 5 МЛН ДЕТЕЙ

Государство тратит много денег на поддержку семей с детьми. На совещании с правительством президент напомнил, что с 1 апреля ежемесячные выплаты положены всем школьникам от восьми до 17 лет.

- Они (субсидии. - Ред.) дополнительно охватили около 5 млн детей, - уточнил Путин.

Кроме этого, с 1 июня «опережающим темпом на 10% был проиндексирован прожиточный минимум, соответственно выросли и завязанные на него социальные выплаты».

- В результате по итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%, - сообщил Путин.

По его оценке, «это небольшое снижение», ведь «годом раньше в третьем квартале он (уровень бедности. - Ред.) составил 11%».

- Но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определенная позитивная динамика есть. Ее нужно сохранить, - подчеркнул президент.

Российский лидер заявил, что благодаря адресной поддержке государства выросли доходы самых бедных 10% населения страны. По сравнению с прошлым годом рост аж на 27,8%!

- В целом же номинальный рост доходов за девять месяцев текущего года есть: 12,8%. Но это номинальный, а нам нужно добиться реального роста, - заявил глава страны.

- Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться. Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях, - добавил он.

МНЕНИЯ

Дарья Литвиненко, многодетная мама из Мелитопольского района:

- Мой третий ребенок появился в новогоднюю ночь 2022 года. Я не успела оформить соцвыплаты от Украины, получала всего 860 гривен. После назначения соцвыплат от России не думаю о том, на что покупать детям еду, памперсы или игрушки. Еще классно, что есть такой бонус, как бесплатное питание в садиках, школах. Плюс - то, что я в декрете, но успеваю еще работать. Мне предложили социальную работу в администрации.

Наталья Маяцкая, пенсионерка из села Тихоновка:

- Рада, что мы вернулись в Россию, я этого очень ждала еще с 90-х. Жизнь моей семьи повернулась в лучшую сторону. У меня под опекой трое детей, и теперь благодаря социальной помощи я могу полностью обеспечить их всем

необходимым. Мы теперь можем жить, а не выживать! У меня пенсия поднялась в пять раз. Я могу купить себе все необходимые лекарства и продукты. Оплата за ЖКХ значительно уменьшилась, и еще мы ожидаем газификации нашего села и верим, что это произойдет. Россия - страна, в которой все делается для людей, именно делается, а не только кормят обещаниями! Дальше мы только с Россией!