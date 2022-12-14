Брюсу Уиллису устроили Рождество раньше времени из-за болезни

Брюс Уиллис с родными. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как стало известно в марте этого года, актер Брюс Уиллис навсегда покидает кино. Причиной стала афазия. Однако это скорее не болезнь, а симптом. Существует несколько разных видов афазий - при одной пациент теряет способность связно произносить длинные предложения, при другой не может правильно назвать тот или иной предмет, при третьей не понимает речь, и так далее.

Это следствие заболевания, но чем именно болен Уиллис, его близкие не рассказывают. И не уточняют, как именно проявляется афазия у Уиллиса. Это дает поводы таблоидам фантазировать. Например, глубоко «желтый» сайт Radar Online несколько дней назад опубликовал рассказ некоего «близкого к семье человека», полный слезливых пассажей: «Его близкие знают, что он не будет с ними вечно, так что стараются наслаждаться каждым мгновением, проведенным рядом с ним… Он не всегда понимает, о чем с ним говорят, и как ему реагировать». Естественно, никаких доказательств этого не предъявляется - источник остается анонимным, редакция не обязана разглашать имена своих информаторов (и в целом, ей ничто не мешает попросту высасывать все эти смачные подробности из пальца).

О том, что с Уиллисом было крайне трудно работать, еще весной рассказывали авторы последних фильмов с его участием: говорят, он уже тогда не всегда «понимал, как ему реагировать», не мог запомнить собственные реплики, играл с помощью наушников, в которые суфлеры ему произносили текст (а ему оставалось его только механически повторить).

Тем временем, близкие актера выкладывают в соцсети видео и фото, на которых он выглядит вполне бодрым и не демонстрирует никаких признаков деменции. Два месяца назад видео, в котором Уиллис скачет по лужайке, как зайчик и играет с дочками, поделилась его жена Эмма Хеминг Уиллис. А несколько дней назад свежими фотографиями поделилась Таллула - его дочь от брака с актрисой Деми Мур. Уиллис и Мур развелись много лет назад, но сохранили очень теплые отношения. Эмма Хеминг Уиллис тоже дружит с бывшей супругой Брюса. Сейчас они вместе встретили Рождество - правда, решили не ждать 25 декабря, когда этот праздник отмечается в США, устроили застолье заранее.

Семейный ужин в компании супруги Эммы Хеминг Уиллис. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас же и Деми Мур опубликовала в соцсетях еще один снимок с Брюсом, Эммой и всеми дочерьми актера - Румер (ей 34 года), Скаут (31 год), Талуллой (28 лет), Мейбл Рей (10 лет) и Эвелин Пенн (8 лет). Первые трое родились в браке с Деми, две младшие - в браке с Эммой. Деми Мур подписала фотографию: «Мы - СЕМЬЯ! Проникаемся духом праздника!». Эмма в комментариях написала: «Какой веселый был вечер». Опять же, по всем этим фотографиям не скажешь, что у Брюса Уиллиса какие-то совсем катастрофические проблемы со здоровьем - во всяком случае, взгляд у него вполне осмысленный.