«Раскинулось поле широко!.. Выходит команда Марокко...»

Фото: REUTERS

Раскинулось поле широко.

Трибуны накрыло волной.

Выходит команда Марокко.

Марокко не хочет домой.

«Месье, упускаю я мяч на ходу! -

Француз прокричал капитану. -

И если ещё раз я так упаду,

То я уже больше не встану.

В краю аравийских безжизненных скал

Страдаю весь день от изжоги.

Дешаму скажи, чтоб замену искал -

Мои заплетаются ноги».

И сел на скамейку несчастный Гризманн.

И стало ему одиноко.

Водички хлебнул и взглянул на экран -

Три ноль уже в пользу Марокко.

И, правда, команде французов хоть плачь

В тот миг, когда им марокканцы

Забили в ворота ещё один мяч

И снова устроили танцы.

Напрасно Макрон ждёт команду домой.

Команда разъедется скоро.

И ей уж вовеки не смыть за кормой

Такого большого позора.