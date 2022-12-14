«Раскинулось поле широко!.. Выходит команда Марокко...»

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Раскинулось поле широко.
Трибуны накрыло волной.
Выходит команда Марокко.
Марокко не хочет домой.
«Месье, упускаю я мяч на ходу! -
Француз прокричал капитану. -
И если ещё раз я так упаду,
То я уже больше не встану.
В краю аравийских безжизненных скал
Страдаю весь день от изжоги.
Дешаму скажи, чтоб замену искал -
Мои заплетаются ноги».
И сел на скамейку несчастный Гризманн.
И стало ему одиноко.
Водички хлебнул и взглянул на экран -
Три ноль уже в пользу Марокко.
И, правда, команде французов хоть плачь
В тот миг, когда им марокканцы
Забили в ворота ещё один мяч
И снова устроили танцы.
Напрасно Макрон ждёт команду домой.
Команда разъедется скоро.
И ей уж вовеки не смыть за кормой
Такого большого позора.