Новые регионы придут и в Общественную палату

Проект закона о включении в состав Общественной палаты России представителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей внесли в Государственную Думу РФ пять народных избранников от «Единой России».

Состав Общественной палаты России, сформированный летом 2020-го, в 2023 году будет обновляться. И если предложенный проект станет законом, (а, скорее всего, так и будет), то у представителей двух новых республик и двух новых областей России появится возможность стать ее активной частью.

Депутат Госдумы и один из локомотивов волонтерского движения Ольга Занко так прокомментировала необходимость включения наиболее деятельных представителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья в ОП РФ: «Это даст возможность осуществлять общественный контроль за работой органов власти и участвовать в экспертизе федеральных законопроектов».

С точки зрения прав предлагаемые «ЕР» изменения на практике обеспечат равенство всех субъектов Российской Федерации при представительстве в Общественной палате.

- Наш законопроект будет способствовать сплочению, объединению общественников новых территорий, - развила свою мысль Ольга Занко. - Это, как мы полагаем, станет важной частью интеграции некоммерческого сектора в российское правовое поле. Когда в 2023-м обновится состав Общественной палаты России, то у представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей появится реальная возможность стать ее частью. Им легче станет защищать права и свободы граждан в своих регионах при формировании и реализации государственной политики.

Кстати, как отметили инициаторы законопроекта, в двух республиках Донбасса к сегодняшнему дню уже созданы региональные общественные палаты. Ну а в Херсонской и Запорожской областях планируется их создание в следующем году.

Обновление состава Общественной палаты происходит каждые три года - и ближайшее ожидается к июню 2023 года. Среди важных инициатив ОП этого «созыва» - общественное обсуждение реформы системы опеки и попечительства, разработка механизма целевого финансирования поддержки детей с редкими заболеваниями и совершенствование деятельности общественных наблюдательных комиссий в местах лишения свободы.