Строим вместе сильную страну

В конце июля открылся первый на освобожденных территориях центр гражданских инициатив «Единые».

Начавшаяся специальная военная операция по денацификации Украины не только сплотила российское общество, но и усилила его гражданскую активность. В общественные приемные всех регионов страны, кроме обычных обращений за помощью, стали приходить люди с интересными инициативами социального характера. Поэтому и родилась концепция центра объединения гражданских инициатив «Единые», который соберет в одном месте всех, кто хочет помогать друг другу и служить своей стране.

- Нет курсов по тому, как стать общественником, - говорит замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова. - Поэтому мы создали площадку, где будут специалисты, которые будут координировать инициативу людей, работу НКО.

В центрах консультируют по подготовке заявок на гранты, оказывают методическую помощь, проводят бухгалтерские и юридические консультации.

ОПЫТ, КОТОРЫЙ МОЖНО МАСШТАБИРОВАТЬ НА ВСЮ СТРАНУ

Первый центр в апреле текущего года открылся в Ижевске и стал пилотом большого объединяющего людей проекта. С момента запуска в Удмуртии аналогичные центры открылись в Брянской, Рязанской, Воронежской, Челябинской, Ульяновской, Омской, Сахалинской и Пензенской областях, Республике Татарстан, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Севастополе и Санкт-Петербурге. Пока пилотный проект работает на базе 15 регионов. По завершении года его востребованность и результаты оценят, и появится понимание, какие успешные на региональном и местном уровнях практики можно применить в стране. Но уже сейчас можно говорить о высокой эффективности проекта.

МОТИВИРОВАТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ ДРУГ ДРУГА

Волонтеры на местах с большим энтузиазмом восприняли идею создания подобных центров как перспективу развития действующих программ и запуска новых.

- Мы с 2020 года плотно работаем в формате оказания помощи людям, помощи ветеранам, - поделилась региональный координатор Всероссийского движения «Волонтеры Победы» в Челябинской области Екатерина Баймухаметова. - Я уверена, что создание такого центра усилит нашу работу и наших проектов станет еще больше. Они будут более качественные и охватят как можно больше тех, кому действительно эта помощь нужна.

Еще один регион, в котором очень развит некоммерческий сектор, - Прикамье. Здесь общественные организации активно работают с разными категориями социально незащищенных групп населения. Открывшийся центр стал для них настоящим местом притяжения, помогая им решать ежедневные задачи.

- Сейчас в основном волонтеры работают по отраслевому принципу - медицина, образование, серебряный возраст и т. д. На площадке «Единых» будем продвигать вопрос развития инклюзивного образования. Сегодня наша модель инклюзивного образования в школе № 47 является одной из лучших в стране, эта тема очень значима для родителей. Создавая команду, мы сможем мотивировать и вдохновлять друг друга, - сказала руководитель организации «Счастье жить» Анастасия Гилева.

Организовать эффективную деятельность новых центров в некоторых регионах помогли общественные приемные. Так, в Рязанской области с 2019 года реализовывался проект «Центр поддержки гражданских инициатив». С его помощью 32 рязанских проекта получили президентские гранты на 40 млн рублей. «Единые», модернизированный и более расширенный вариант партнерских взаимодействий, открыт здесь именно на базе общественной приемной.

- Сюда приходят люди со своими проблемами и предложениями. В том числе и та категория граждан, которая сейчас нуждается в особой поддержке, - это эвакуированные из Донбасса и с освобожденных территорий. Мы стараемся объединить усилия тех, кто хочет помочь, и тех, кто нуждается в этой помощи, - отметила руководитель Рязанской общественной приемной Юлия Феоктистова.

Замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова на открытии центра «Единые» пожелала жителям скорейшего воплощения всех проектов.

ВМЕСТЕ МЫ ВСЕ РЕАЛИЗУЕМ

В ближайшем будущем к «Единым» присоединятся и четыре новых региона России. Ведь важно не только достигнуть поставленной спецоперацией задачи, но и наладить на освобожденных территориях мирную жизнь. Работа в этом направлении активно ведется. Первый центр в Донбассе и на освобожденных территориях открылся еще в конце июля в Мариуполе. В своих стенах он объединил не только волонтеров и представителей общественных организаций, но и просто неравнодушных людей, которые хотят изменить жизнь родного города к лучшему.

- Когда еще были слышны взрывы, шли бои, активные жители Мариуполя уже объединялись для помощи друг другу, детям, семьям. Наша площадка «Единых» призвана поддержать всех, кто будет вместе строить новый мирный Мариуполь, - отметила на открытии заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

Готовятся к вступлению в ряды «Единых» и другие освобожденные территории. Ведь сейчас именно там как никогда люди нуждаются в идеях, которые возродят их землю к новой жизни. Россия ждет предложений!