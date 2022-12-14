Память жива

Люди приносили цветы и чтили память погибших минутой молчания. Фото: ГУ МВД Херсонской области

БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ

3 декабря у мемориалов в разных городах и селах региона вспоминали советских и российских солдат, погибших на полях сражений. У памятника погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в селе Счастливцево Генического района было многолюдно. Почтить память героев военных конфликтов разных лет собрались местные жители, а также полицейские и российские военнослужащие. Каждый возложил цветы к мемориалу.

- Наши воины принимали и принимают участие в различных боевых действиях. Там были и есть пропавшие без вести солдаты, чьих имен мы не знаем до сих пор. Сколько бы времени ни прошло, память о великом подвиге наших героев останется в сердцах навсегда и будет священной. Никто не забыт и ничто не забыто! - отметили в пресс-службе главного управления МВД Херсонской области.

Торжественная церемония завершилась минутой молчания.

ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ

Не забыли о памятном дне в Скадовске. С утра к мемориалу «Вечный огонь Славы» стянулись несколько десятков людей. На церемонии присутствовали представители шефской Кабардино-Балкарской Республики, участники СВО, сотрудники администрации округа, представители казачества, общественных и военно-патриотических организаций и активная молодежь города.

- Каждый сочувствующий и каждый помнящий этот день приносит на могилы неизвестного солдата цветы. Возлагает их и отдает дань памяти минутой молчания. Мы хранили, храним и будем хранить традиции наших предков и воинов, которые отдали свою жизнь за наше настоящее и будущее, - сказал глава Скадовского района Сергей Швайко.

Даже в эти непростые для региона дни перед памятником горит Вечный огонь как символ неугасающей благодарности потомков.

- Вместе со всеми нашими жителями отдаем дань благодарности каждому погибшему воину, пропавшему без вести во время войн и конфликтов прошлого и настоящего. Все они - наши герои, живую связь с которыми мы чувствуем до сих пор. И сегодня неизвестные солдаты ежедневно борются с фашизмом и нацизмом, защищая жителей Херсонской области и всей нашей необъятной Родины, - отметили в администрации области.