Минобороны России взяло под контроль часть Водяного

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в основных районах соприкосновения с нашими войсками: на Купянском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Донецком до 50, на Южно-Донецком до 80.

Генерал-лейтенант отметил, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная Луганской Народной Республики, а в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ.

Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики, так же взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики

В боях сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ.

За сутки силами противовоздушной обороны, ракетными войсками и артиллерией поражены: три беспилотника, реактивный снаряд американской системы залпового огня «HIMARS», в районе Краматорска пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман» и склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ (2000 реактивными снарядами «Град» и 3000 артиллерийских снарядов различного калибра), склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области (Каменское), две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

343 - самолета.

183 - вертолета.

2658 - беспилотных летательных аппаратов.

396 - зенитных ракетных комплексов.

7099 - танков и других боевых бронированных машин.

931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3685 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7599 - единиц специальной военной автомобильной техники.