С российским паспортом - надежно

Желающих пройти процедуру получения российского паспорта по-прежнему много. В Геническе и Геническом районе десятки людей ежедневно стягиваются к паспортным столам и стоят в очередях, чтобы написать заявление или получить уже готовый документ.

- Для меня это возможность наладить нормальную жизнь, получать пенсию без задержек, чтобы прокормить себя, а еще - чувствовать себя частью большой страны под названием Российская Федерация. Это вызывает гордость, - говорит 69-летний местный житель Владимир Новиков. - У соседей, родственников уже есть российский паспорт, пришло и мое время.

Количество получивших заветный документ растет. Только за последнюю неделю в Херсонскую область поступило семь тысяч российских паспортов. Это связано с новым порядком, введенным совсем недавно для удобства местных жителей. Теперь готовый паспорт выдают на руки гораздо быстрее. Вместо трех месяцев сроки получения сокращены до 10 дней.

- Обращаем внимание на то, что все паспорта изготовляются под контролем Управления по вопросам гражданства Республики Крым в Симферополе, и в срок выдачи на территории Херсонской области закладывается также межрегиональная логистика, - уточнили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД Херсонской области.

После того как паспорт будет готов, его нужно забрать лично в пункте миграции. По данным МВД, более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в состав России.

КОНКРЕТНО

О готовности паспорта можно узнать по следующим адресам:

г. Геническ, ул. Мира, 41, и ул. Центральная, 3;

г. Скадовск, ул. Гагарина, 62;

пгт Чаплинка, ул. Парковая, 30А;

пгт Новая Маячка, ул. Соборная, 119;

пгт Новотроицкое, ул. Банковая, 8;

пгт Каланчак, ул. Херсонская, 20А;

пгт Железный Порт, ул. Школьная, 45;

пгт Нижние Серогозы, ул. Высочина, 23.

Работает также телефон горячей линии:

+7 (990) 058-79-73.