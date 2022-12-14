Для детей переселенцев открыли игровые комнаты

В двух ПВР, открытых в Адыгее для беженцев из Херсонской области, есть игровые комнаты.

Россия делает все, чтобы жители новых присоединенных территорий чувствовали себя в безопасности и комфорте. Движение волонтеров #МЫВМЕСТЕ оказывает поддержку не только мобилизованным и их семьям, но и херсонцам, которые были вынуждены покинуть свой дом и переехать на более безопасную территорию. У добровольцев адыгейского регионального штаба #МЫВМЕСТЕ родилась идея - создать для детей, которым пока приходится жить в пунктах временного размещения, игровые комнаты. Задумано и сделано! Уже в двух ПВР, открытых в Адыгее для беженцев из Херсонской области, есть такие комнаты.

- Ну конечно, это отличная идея, - говорит жительница Херсона Алевтина Щекунова. - Хоть в пунктах и созданы все условия, но детям там скучно. Теперь у них, как говорится, организованный досуг.

В комнатах есть все, что нужно для игр и отдыха: наборы для рисования, творчества, настольные игры. Выделена также небольшая площадка для активностей. Например, баскетбола. А еще в комнатах дети могут познакомиться и пообщаться с другими ребятами, завести новых друзей. И самое главное - детвора здесь всегда находится под присмотром волонтеров-воспитателей.

Родители благодарны активистам за реализацию этой инициативы. Одна из мам поблагодарила команду волонтеров:

- Думаю, нашим детям очень понравится. А мы, родители, в свою очередь, будем спокойны за то, что детям есть на что отвлечься. Благодаря играм с добровольцами из Адыгеи детям будет легче приспособиться в новых для нас всех условиях.

Добровольцы надеются, что их инициатива приживется и будет поддержана и в других регионах России, где есть вынужденные переселенцы.