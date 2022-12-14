Сергей Елисеев: Смогли эффективно выстроить работу правительства

Главами Херсонской и Калининградской областей Владимиром Сальдо и Антоном Алихановым принято совместное решение о возможности завершения командировки Сергея Елисеева в Херсонскую область и возвращении на предыдущее место работы. За полгода в новом регионе РФ Сергея Елисеева наградили орденом Мужества. В разговоре с «Комсомолкой» он подвел главные итоги своей работы в Херсоне, рассказал о помощи простому населению, угрозах в свой адрес от украинских боевиков и предположил, что предстоит решать его преемнику.

- Сергей Владимирович, вы создали с нуля новое правительство Херсонской области?

- Все верно. За полгода нам удалось создать всю структуру нового правительства. Мы привели работу органов власти в соответствие с нормативной базой РФ. Ведь херсонцы жили до этого момента в условиях самостоятельного субъекта. Да, у нас были трудности с кадрами, колоссальная нехватка управленцев. Люди боялись сотрудничать с новой властью, потому что их запугали украинцы. В соцсетях и звонках они получали угрозы, что их найдут и убьют.

- Случаи покушения на жизнь были?

- К сожалению, да. Несколько раз моя охрана снимала на путях моего передвижения различные взрывные устройства, спрятанные или замаскированные. Все это негативным образом сказывалось на формировании нового правительства. Поэтому с нами сотрудничали самые смелые херсонцы.

- Как организовали эффективное управление в таких условиях?

- За областью закрепили несколько регионов РФ: Рязань, Адыгею, Кабардино-Балкарию, Калининград и Псков. Они распределили между собой районы Херсона, которым плотно помогали по всем фронтам. Одной из главных задач наших шефов было именно обучение кадрового состава. Мне кажется, мы с этой задачей справились. Появилось качественное правительство.

- Как обстояла ситуация в сельском хозяйстве?

- Крайне важно было обеспечить уборку зерновых культур. Вместе с районными администрациями мы создали государственные унитарные предприятия (ГУП). Они закупали зерно у населения и продавали за пределы Херсонской области. Добились того, чтобы цены были рыночные, без спекуляций. В итоге собрали больше одного миллиона тонн зерновых культур. Запустили работу восьми элеваторов на прием, переработку и хранение зерна. К нам приехали новые комбайны, зерновозы. Мы закупили нужное количество удобрения. Насколько позволяла военная ситуация, мы засеивали поля.

- А что с промышленным сектором?

- Надо отметить, что руководство многих предприятий бежало на Украину, выступало против России. Эти предприятия признавали бесхозными и через решение комиссии передавали во временное управление новым директорам. Чтобы коллектив работал, а люди получали зарплату. Но сейчас, надо признать, практически вся часть предприятий осталась на правом берегу, либо в 15-километровой зоне левого берега, которое эвакуировали из-за обстрелов.

- Насколько наладили социальную помощь населению?

- Организовали социальные и пенсионные выплаты. Мы не видели ни одной украинской базы данных. С нуля мы пересчитали все количество пенсионеров и нуждающихся жителей Херсонской области. На момент моего отъезда мы верифицировали около 215 тысяч пенсионеров. Более 70 тысяч человек получали социальные выплаты. Стабильно выплачивали зарплату.

- Учебные заведения заработали в полном объеме?

- По максимуму. 1 сентября у нас заработали и школы, и колледжи, и вузы. Почти 25 тысяч детей отправились учиться.

- А в сфере здравоохранения есть успехи?

- Мы запустили работу порядка 60 поликлиник и больниц. Перерегистрировали юрлицо, назначали новых главврачей. И еще наладили поставку лекарств и оборудования.

- Как изменились сами херсонцы за полгода вашей работы?

- Я считаю, что мое самое большое достижение - перелом настроения у населения. Если еще на момент моего приезда было много сомневающихся, боящихся, то к референдуму ситуация коренным образом поменялась. Люди не боялись открыто высказывать свое мнение, работать с нами и помогать нам. Всем своим подчиненным я сразу сказал: «По вам будут судить, кто такие россияне». Мы были первыми, а первое впечатление самое запоминающееся. Важно было сделать все правильно, и нам это удалось.

- Какие будущие задачи стоят перед вашим преемником?

- Преемнику, конечно, будет непросто из-за эвакуации части населения и правительственных структур. Сейчас главное - в кратчайший срок наладить эффективное управление территорией. Я знаю, что на левом берегу построят целый правительственный квартал. Крайне важно обеспечить достойную жизнь эвакуированным людям, ведь многие расстались со своим жильем. Архиважно никого не забыть - чтобы все получали необходимые выплаты, жилищные сертификаты. Ну и чтобы обычные житейские дела решались без проблем - было тепло в домах, дороги зимой посыпались песком и солью. Верю, что все будет хорошо.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что происходит с людьми на правом берегу Херсонской области?

- Украинская власть занимается репрессиями. За малейшее подозрение на симпатию к российской власти, за факт получения российского паспорта. Даже за то, что ребенка отдал в российскую школу. За все это людям грозит уголовное преследование. Не говоря о том, что СК сейчас проводит проверки по факту смертных казней на правом берегу. Там творится беспредел.