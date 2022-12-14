«Пятёрочка» присоединилась к Национальному инклюзивному договору

«Пятёрочка» совместно c проектом Everland проведёт аудит доступности магазинов и онлайн среды бизнеса, и в следующем году начнёт обучать сотрудников магазинов и курьеров взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья по специально разработанному курсу. Сеть уже реализовала ряд проектов в данном направлении. Так, в 2021 году было проведено исследование с использованием костюмов эмпатии GERT и реализованы инициативы по улучшениям: был увеличен шрифт на ценниках и чеках для удобства пожилых людей. В 2022 году был запущен проект «Говорящий город», который помогает людям с ограничениями по зрению самостоятельно пользоваться услугами «Пятёрочки», а также стартовала акция «Забота, которую чувствуешь»: социально-ответственное партнёрство с брендом Nivea и благотворительным фондом «Со-единение», в рамках которой выпущена серия средств с нанесением шрифта Брайля на упаковку.

«Пятёрочка» постоянно работает над адаптацией бизнеса под потребности общества для того, чтобы сделать процесс покупки продуктов максимально доступным и комфортным. Мы понимаем, как это важно для разных категорий людей, и поэтому реализуем проекты по трансформации оффлайн-среды и онлайн-сервисов, направленные на максимальную включённость всех слоёв населения. Миссия сети – заслужить доверие своих гостей, и забота о сообществе неразрывно связана с ней», - отметила Алина Юхневич, руководитель направления «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка».

Х5 Group, в которую входит «Пятёрочка», еще в 2019 году приняла стратегию устойчивого развития. Были определены четыре ключевых цели: поддержка местных сообществ, содействие здоровому образу жизни, обеспечение достойных условий труда и равных возможностей, содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов. В «Пятёрочке» программы по устойчивому развитию реализуются направлением «Забота о сообществе», которое является частью ценностного предложения бренда.