Валентина Матвиенко поддержала предложение Якутии о паритетном финансировании строительства Ленского моста

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Вариант возведения объекта, который подразумевает федеральное софинансирование не менее половины от общего объема привлеченных инвестиций, предложил глава Якутии Айсен Николаев.

«Наиболее важной задачей является повышение транспортной связанности региона. Это требует серьезной финансовой поддержки. Главная мечта жителей - это, конечно, строительство моста через реку Лену, люди его очень ждут. Это жизненно необходимо, и мы видим, как губернатор бьется за этот проект, который имеет колоссальное значение для жителей региона и всего Дальнего Востока. Круглогодичная транспортная доступность увеличится в 4 раза, кумулятивный эффект будет огромным. Обещаем, что будем активно поддерживать республику в реализации этого проекта. Главное, чтобы средства выделялись и были приемлемые условия с учетом возможностей республики в вопросах софинансирования. Оно должно быть паритетным», – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Подготовительные работы для воплощения масштабного проекта уже подходят к концу. Проект строительства моста сейчас корректируется. Средства на само строительство будут выделены в 2025 году. Однако, как считает Глава Верхней палаты российского парламента, работы здесь нужно начать сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы.

«В федеральный бюджет проект включен на 2025 год. Думаю, если до конца будет экспертиза, надо начать строительство раньше», – пояснила Валентина Матвиенко.

Во время выступления на «Часе субъекта», который прошел в рамках заседания Совета Федерации, Айсен Николаев подчеркнул ключевую роль Ленского моста, как связующее звено между Восточной Сибирью и Дальним Востоком.

«Мост соединит в единый транспортный узел три федеральные автодороги, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль. Это логически завершит, и тем самым, значительно повысит эффективность ранее вложенных огромных инвестиций в инфраструктуру. Круглогодичная транспортная доступность населения республики возрастет с 21 до 80 процентов. Не менее чем на 4 млрд рублей ежегодно сократятся бюджетные затраты на «северный завоз». Эффект в виде роста ВРП оценивается в 2-3% ежегодно», – заявил Айсен Николаев.

Предложение Главы Якутии вошло в проект постановления верхней палаты парламента о государственной поддержке социально-экономического развития республики. И на «Часе субъекта» сенаторы единогласно проголосовали за принятие его основы. Документ в окончательной редакции будет утвержден на следующем заседании Совета Федерации.

В проекте Постановления верхняя палата российского парламента рекомендовала Правительству РФ софинансировать строительство Ленского моста в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

НАША СПРАВКА

Работы по строительству Ленского моста ведутся по концессионному соглашению с группой «ВИС» поэтапно. Разделение на этапы позволило начать строительство фактически на год раньше, до получения заключения госэкспертизы по основному этапу. В первый этап входят работы по подготовке территории, выносу и переустройству инженерных коммуникаций. По второму этапу, предусматривающему строительство правобережной части подходящих путей, заключение Главгосэкспертизы России планируют получить в первом-втором кварталах 2023 года. Третьим этапом пойдет строительство на левом берегу.

В этом году возведение Ленского моста в Якутии вошло в план пятилетнего дорожного строительства, утвержденное Правительством России. Распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Проект также включен в Национальную программу развития Дальнего Востока.