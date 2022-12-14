С прибавлением: выплаты по больничным и беременности увеличатся в 1,5 раза

С нового года их функции будет выполнять Социальный фонд России, а работодатели начнут делать взносы по единому страховому тарифу. В перспективе ближайших двух лет это повысит указанные пособия до 1,5 раз. Прибавим к этому регулярную индексацию и получим заметно увеличенные выплаты населению.

Разберемся, сколько это будет в деньгах. Сейчас максимальный размер больничных, декретных и пособий по уходу за детьми ограничен объемом социальных взносов работодателя. За каждого сотрудника, нанятого по трудовому договору, он должен оплатить три вида страхования: медицинское (5,1% от фонда оплаты труда), пенсионное (22%) и социальное (2,9%). Но есть нюанс: по сравнению с пенсионной и медицинской страховкой социальная имеет предел для расчета и взносов. Это базовая сумма всех выплат работнику за год в организации (зарплата, премии, отпускные, различные компенсации питания, транспорта, связи и бонусы, например, за выслугу лет) в размере 1,032 млн рублей. Начислено за год больше? С излишка работодатель уже может ничего не платить.

Более того, за нанятых по договорам подряда (сезонным рабочим и временно привлеченным специалистам-внештатникам) социальных взносов сегодня вообще нет. Только пенсионные и медицинские.

После создания Социального фонда работодатели станут платить все страховые взносы за всех работников одним платежом по единому тарифу — 30% от годового фонда оплаты труда до достижения базовой расчетной суммы и 15,1% — с ее превышения. В 2023 году единой базой для расчетов на одного сотрудника станет сумма 1,917 млн рублей. Очевидно, теперь на социальное страхование средства могут поступать в большем размере.

В результате будут расти и выплаты. Так, с учетом индексации максимальный размер больничного в следующем году составит 83,2 тыс. рублей в месяц, а к 2025 году — 165,8 тыс. рублей. Для сравнения, без единого тарифа он мог бы вырасти только до 98,1 тыс. рублей.